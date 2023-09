La zona de la Riba de l'Escala s'ha convertit aquest dissabte en una festa del peix blau. Una sardinada popular ha tancat els actes de 'Viu en blau', la fira organitzada per l'Ajuntament i els pescadors i que convida a tothom a degustar sardines. Aquest any, però, l'acte s'ha convertit en una protesta per part del sector del peix per la prohibició del Ministeri que, a partir d'octubre, no permetrà que es pesqui sardina. Una ordre que tant els afectats com el Govern consideren d'una "absurditat enorme" i que "condemna a la ruïna" als qui es guanyen la vida al mar. A més, els pescadors denuncien que no els convoquen a les taules de treball i denuncien que el Ministeri "tira pel dret".

El que havia de ser una festa dels pescadors de l'Escala s'ha convertit en un acte de reivindicació del sector contra el Ministeri d'Agricultura. I és que el govern espanyol ha prohibit la pesca de sardina durant quatre mesos en aquesta zona del Mediterrani, entre d'altres. Això afecta directament els pescadors de l'Escala que ja tenien un vedat de dos mesos. Si finalment tira endavant, doncs, els pescadors hauran d'estar-se mig any a casa o quatre mesos capturant només anxova. Això és "una absurditat enorme", segons diu el mateix conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que dona "ple suport" als pescadors catalans. En aquest sentit, el patró major de la confraria de l'Escala, Josep Lluís Sureda, recorda que quan tiren la xarxa no poden seleccionar què pesquen. "Què volen, que tornem al mar la sardina que queda a la xarxa i que ja està morta", es pregunta irònicament. Sureda lamenta que qui pren les decisions "no sap del què parla" i carrega contra l'administració central. A més, assenyala que si es prohibeix anar a buscar sardina "tothom anirà a l'anxova" i això serà perjudicial per tothom, a més que afectarà directament al preu. "La veritat és que no té cap sentit aquesta norma", assenyala Sureda. Per la seva banda, Mascort ha pronosticat "que els pescadors de Catalunya hauran de plegar" si la directiva del govern espanyol acaba tirant endavant. A més, recorda que s'ha dictat a finals de juliol, just abans de marxar de vacances i després de les eleccions. "No diré que ho han fet amb nocturnitat i traïdoria, però ho sembla", ha assenyalat el conseller. Reunió de la taula de treball Una altra de les reivindicacions de Mascort ha estat que tiri endavant una taula de treball amb el sector "tal i com es va assegurar" des del ministeri. D'això també se n'ha queixat Sureda perquè, remarca, serà allà on explicaran que la decisió que s'ha pres "no s'aguanta per enlloc". En aquest sentit, Mascort ha explicat que ja ha enviat una carta al ministre d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Luis Planas. El conseller lamenta que encara no li ha donat resposta però assegura que seguiran insistint per "defensar el sector". Una festa La sardinada popular d'aquest dissabte ha estat el darrer acte de Viu en blau, una iniciativa dels pescadors i l'Ajuntament de l'Escala per promocionar el sector i la localitat. Tothom qui ha volgut ha pogut menjar sardines gratuïtament, s'ha fet una subhasta a l'antiga i tot plegat ha acabat amb l'actuació del grup d'havaneres, Peix Fregit.