Casiana Monczar i Jordi Soler, fundadors de Grapat, van establir la seva empresa de joguines alternatives en una nau de 2.700 m² al polígon de Vilamalla durant la pandèmia, amb una filosofia centrada en el joc lliure i l’ús de materials naturals, que ja han captivat infants a 65 països del món. El seu univers de peces de fusta de colors vius i pintades a mà han viatjat a països com Holanda, Estats Units, Canadà, Emirats Àrabs, Corea, Xina, Malàisia, Nova Zelanda, Xile o Sud-àfrica entre d’altres.

Després del naixement de la filla Lola, Monczar i Soler van adonar-se que ella no necessitava joguines per jugar, ja que utilitzava la seva imaginació per transformar objectes quotidians en allò que desitjava. Aquesta revelació va portar-los a comprendre la importància dels materials naturals i no estructurats en el joc infantil.

Després d’una vida a Barcelona treballant en teatre i publicitat, la parella va fer el pas definitiu quan es van traslladar a l’Alt Empordà després del naixement del seu segon fill, Tomàs. Es van instal·lar a Cabanes, a la casa de la família d’en Jordi, que a poc a poc es va convertir en un taller en funcionament. Allà van crear un estil de vida tranquil, jugant i fent servir la fusta com a material principal per les seves joguines.

En els últims anys han proliferat les empreses que opten per productes sostenibles i que s’inspiren en pedagogies com la de Waldof i la Pickler que posen el seu focus d’atenció en l’educació alternativa i el joc lliure com és el cas de Grapat que es va fundar el 2015 i des dels inicis ha apostat per desenvolupar joguines que estimulen la imaginació i la creativitat dels nens.

Els materials són crucials per a Grapat. Després de set anys d’investigació, ofereixen joguines alternatives i materials no estructurats, amb un enfocament en la fusta natural i sense substàncies tòxiques. També fan servir altres elements com el feltre i el cartró en grau més baix. Destaquen també entre les seves creacions uns emblemàtics nins: unes figuretes sense cara ni roba: «No tenen gènere ni tampoc una forma definida. M’obsessiona la poca informació. Posar-ho difícil als nens perquè puguin connectar amb el seu desig interior i la seva imaginació» explica Monczar, directora artística de Grapat.

L’empresa treballa amb proveïdors europeus per assegurar la qualitat i integritat dels seus productes, demostrant el seu compromís amb la sostenibilitat i la producció ètica. Grapat manté un control rigorós en tot el procés de fabricació per garantir els estàndards de seguretat i qualitat més exigents. El negoci s’ha expandit a escala internacional i exporta més del 90% de la seva producció fora de l’estat. No ha parat d’evolucionar des dels inicis i al llarg de vuit anys, sobretot durant la pandèmia quan va créixer més d’un 130%. «Això va provocar el seu trasllat a Vilamalla el 2020» remarca en Jordi que s’encarrega de la gerència de l’empesa.

Un camí d’èxit que coincideix, diu Monczar, amb «un moment en què hi ha una sensibilitat especial envers materials sostenibles, s’observa un creixement significatiu en diverses àrees. Des de l’ús d’arròs integral fins a la il·luminació eficient a casa i la implementació de projectes educatius innovadors, hi ha una clara tendència a escala europea que fa uns deu o quinze anys no existia i que actualment està en auge. El mercat ha expressat la necessitat d’alternatives als productes de plàstic convencionals».

Grapat ha ingressat amb èxit a les botigues de referència, obrint-se així a noves oportunitats. Participar en una fira de referència com l’alemanya els ha fet rebre trucades de clients interessats. Sorprenentment, un client anglès que va expressar el seu rebuig en el 2016, ara és el nostre distribuïdor. Tot i això, encara esperen una resposta d’una botiga a Àustria, però aquest era només el començament del seu creixement internacional. «Pràcticament, tots els països de l’hemisferi nord són on estem presents, excepte Rússia. Tot i això, els països de l’hemisferi sud són una oportunitat econòmicament complicada, ja que la producció a Europa és costosa. El procés de fabricació requereix una gran quantitat de treball manual i implica la col·laboració de 22 persones, a més de part de l’equip creatiu a Berlín» asseguren.

Còpies falses

Des del principi Grapat ha hagut de fer front a petites i grans empreses que copien els seus productes, incloent-hi grans corporacions de països com la Xina, Turquia i Rússia. Soler remarca que «a Europa, tenim la sort que les eines de protecció com el dret d’autor són sòlides i tenim una gran quantitat de registres de productes, patents i marques. No obstant això, no és fàcil lluitar contra grans corporacions, ja que llavors la situació es torna més complicada. Malgrat això, «mai ens rendim i sempre perseguim els copiadors» encara que sempre dediquen més energia en la creació de nous productes, adverteix Monczar: «Continuem treballant en aquesta lluita al mateix temps que continuem desenvolupant noves creacions, el procés de desenvolupament sempre avança».

Compromís social

Grapat no només és una empresa amb una visió global, sinó que també té un fort compromís amb la societat. Compta amb un equip extern de persones amb diversitat funcional física o psíquica que participa en tasques d’embalatge i manipulació. També som actius en la col·laboració amb diferents causes benèfiques i projectes humanitaris centrats en la infància i les famílies.

«Protegim el joc autònom com una actitud que ha de durar tota la vida»