Els vins de la Denominació d’Origen (DO) Empordà han aconseguit un molt bon resultat en l’11a edició del prestigiós concurs internacional Grenaches du Monde: fins a nou vins altempordanesos han rebut medalla d’or.

En concret, el certamen premia fins a tres categories. La primera és la Double Gold Medal, medalla que han rebut 11 vins de diversos països d’Europa i Amèrica, un del qual és altempordanès. Es tracta del Somni de Gerisena Sol i Serena - 2010, del Celler Gerisena de Garriguella, una garnatxa vermella d’aroma licorós i fruita confitada.

Pel que fa a la segona categoria, és l’anomenada Gold Medal, i en aquest cas l’han rebut 199 vins d’arreu. Vuit medalles han anat per vins de cellers de la DO Empordà. Els premiats han estat: Anhel d’Empordà Rosat - 2022, del celler Pere Guardiola de Capmany; Adalta blanc - 2019 del celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes; el Celler Marià Pagès Garnatxa d’Empordà - 2021, un vi blanc del Celler Marià Pagès de Capmany; La Bèstia Blanca - 2022, del celler Blanc Oliveda de Capmany; el Mabre - 2019 i el Sinols garnatxa, ambdós del celler Empordàlia de Vilajuïga; i, finalment, els vins Garnatxa d’Empordà Solera i Nívia - 2021, tots dos del celler Mas Llunes de Garriguella.

Pel que fa a la tercera categoria, la Silver Medal, han estat concedides a 76 vins. En aquest cas, cap garnatxa de l’Alt Empordà ha estat condecorada.

El concurs Grenaches du Monde és ja tot un clàssic en el món dels vins i de les garnatxes, i és també una oportunitat pels cellers empordanesos. De fet, tal com afirmen els organitzadors del certamen, «si s’aconsegueix un guardó, les perspectives comercials en el mercat nord-americà són encoratjadores».

I és que Grenaches du Monde és un concurs anual obert a tots els vins de garnatxa, sense restriccions de color ni d’origen, que aquest any ha premiat fins a 286 vins de països com Espanya, França, Itàlia i els Estats Units. La que és una cita ineludible per als amants del vi i de la garnatxa, aquest any s’ha celebrat, per primer cop, fora d’Europa, concretament a Nova York durant aquest mes de juny, i sota el lema «D’Europa al món». En aquesta edició, el jurat estava format per 80 professionals, per primer cop tots d’Amèrica del Nord. Tots ells van avaluar entre més de 800 vins, i en van triar els més interessants per les seves qualitats.

Després del tast del juny que ha permès conèixer els guanyadors, el 14 de setembre s’homenatjaran els guanyadors d’aquesta 11a edició en una gala que tindrà lloc a la City Winery de Nova York i on assistiran personalitats del món del vi de Nord-amèrica.