L’alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, ha adreçat una carta al director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Joan Mayoral, on li sol·licita mantenir una reunió de treball amb caràcter urgent amb l’objectiu d’abordar conjuntament la problemàtica que s’ha originat al municipi arran dels episodis de violència ocorreguts al llarg de les darreres setmanes.

En aquest sentit, el consistori vol traslladar a la Generalitat de Catalunya -com a ens competent en la gestió de la seguretat ciutadana i l’ordre públic- la seva preocupació per aquests fets i la necessitat de desplegar noves mesures que permetin prevenir i erradicar incidents com aquests.

Míriam Lanero destaca que “la cooperació i la comunicació entre institucions són vitals” i assegura que “la Jonquera no es pot permetre episodis com els que hem viscut darrerament que atempten contra el benestar dels nostres veïns i veïnes. El nostre ha de ser un municipi capdavanter i referent arreu del territori en matèria de convivència i respecte, i des de l’Ajuntament destinarem tots els recursos i eines necessàries per a garantir la seguretat ciutadana”.