Aquest dissabte Grup Padrosa va celebrar la «Festa del Centenari» per «explicar a tothom el que fem aquí dins» en paraules de Pere Padrosa Pierre, tercera generació al capdavant de l’empresa després del seu avi, Pere Padrosa Simón, i del seu pare, Pere Padrosa Puignau.

Centenars de persones van passar per les instal·lacions de la firma a Hostalets de Llers en una jornada on, entre d’altres, hi va haver una exhibició de trial a càrrec del campió mundial júnior, Arnau Farré o una visita a l’empresa incloent-hi una extensa col·lecció de camions històrics. A la jornada no li ha faltat música, amb els concerts d’artistes com Beth Rodergas, Joina, Clima, Penélope, Alverd Oliva i Dj Ryna.