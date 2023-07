L’associació Amunt i Crits! valora molt positivament els resultats obtinguts amb la comunitat de Sant Pere Pescador a través del projecte Habiba.

Què ha significat aquest premi?

Ha estat una gran alegria saber que el projecte Habiba ha tingut aquest èxit tant pel Consell Comarcal, com per nosaltres com Amunt i Crits! Hem participat dinamitzant i preparant les sessions tant amb els professionals de salut i amb les dones d’origen immigrat. Gràcies a aquest projecte i reconeixement més persones coneixen l’entitat i el treball realitzat.

El projecte tindrà continuïtat?

La nostra associació participa amb el Consell Comarcal en el projecte Transfronterer a Perpinyà, treballant amb grups de dones immigrants. Volem parlar amb elles del projecte Habiba per continuar promocionant la salut comunitària amb les dones immigrades.

Quin seria l’èxit més gran del programa?

Hem aconseguit que la comunitat marroquina, senegalesa i de Gàmbia que resideixen a Sant Pere Pescador es coneguin entre elles i puguin compartir les seves inquietuds. Per mi, personalment, és un èxit, ja que moltes vegades les comunitats es tanquen a elles mateixes als pobles i ciutats i no tenen espais per compartir els problemes comuns.