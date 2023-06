Les Revetlles de Sant Pere de Figueres són protagonitzades principalment per les actuacions musicals, algunes de les quals a càrrec de grups locals com és el cas dels Somboits. Aquest grup altempordanès actuarà a la plaça Catalunya el dissabte 1 de juliol a les nou del vespre. Ens trobem amb Pau Torras (P.T.), Marta Rodeja (M.R.) i Joan Gañan (J.G.), saxofonista, cantant i baixista d'aquest conjunt musical, que enguany presenten la renovació de Somboits.

Som a l’inici de la temporada d’estiu i això vol dir temps de festes majors i concerts. Com es presenta?

M.R.: Molt bé! De moment hem fet tres concerts i en tenim programats cinc més.

P.T.: És un més que l’any passat, que va ser el primer amb Somboits com a nova formació i encara teníem força canvis entre concert i concert. Aquest serà el primer estiu estable.

El grup actua des del 2015, però ha anat canviant de cares. Com ha sobreviscut?

P.T.: La clau ha estat que s’han canviat gradualment i la gent nova ha pogut fer-se propi el projecte, si els canvis haguessin sigut de cop, seria un projecte nou. La marca del grup ha continuat tot i que l’essència ha canviat completament. Si t’ho mires fredament, en quedem dos dels set dels que érem el 2017.

I abans fèieu cançons pròpies i ara feu només versions.

M.R.: Bàsicament, és que els components del grup que els agradava escriure lletres i compondre ja no hi són.

P.T.: I has d’estar inspirat i saber-ne per fer lletres, que no tothom en sap o en té facilitat. També hi ha la part de vendre-les, que en el cas de les versions, ja ho han fet.

J.G.: Tot i això, a Spotify tenim 543 oients mensuals i continuem sonant a alguns locals comercials.

Com escolliu els temes que versioneu?

J.G.: Nosaltres mirem de no anar pel més típic. Si tu vas a qualsevol festa major, tothom toca el mateix, que agrada, però en el nostre cas sortim de la línia amb altres temes coneguts; tot i això, no et pots escapar de hits com L’Empordà. La gràcia és que, si a la mateixa nit hi ha algun altre grup de versions, nosaltres també hi podem tocar, perquè no és el mateix repertori.

Un exemple seria el bloc de dibuixos animats?

M.R.: Exacte. Versionem en català algunes cançons de Disney i també alguns temes d’anime o dels dibuixos del Super3.

J.G.: I més enllà dels dibuixos, tenim un repertori variat i anem d’allò més suau com podria ser l’Escriurem de Miki Núñez a un Crazy In Love de Beyoncé.

P.T.: Això és possible perquè les dues cantants han estudiat cant i poden defensar-ho perfectament. Sabem que per la part de cant no hi haurà problemes.

Diria que tots els membres teniu formació musical, no?

M.R.: Dos tenim el superior i la resta un nivell bastant alt, perquè tothom fa molts anys que toquem, sortim de diferents escoles de música de l’Alt Empordà.

Canvi de membres i de repertori és sinònim de canvi de directe?

M. R.: Hem afegit coreografies.

P.T.: Hi ha dues persones que saben ballar, i la resta fem el que podem amb els instruments.

J.G.: Hi ha coses que ja fem, però no tant com elles. En el meu cas, m’agrada anar-me movent per l’escenari.

Com serà el concert de les Revetlles de Sant Pere?

J.G.: Volem que la gent s’ho passi molt bé. Actuar a Figueres sempre fa il·lusió, és casa nostra, encara que no tots hi vivim. És allà on veus que han vingut familiars, amics i coneguts i es converteix en un punt de trobada.