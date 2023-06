Una baralla entre dos grups armats amb ganivets al centre de la Jonquera deixa un ferit

Nova baralla al centre de la Jonquera. Aquesta vegada amb l'exhibició d'armes blanques i un ferit per diversos talls al cap i extremitats.

L'enfrontament s'ha produït a ple carrer Major aquest migdia -pels volts de tres quarts de dues de la tarda- i s'hi han vist implicats dos grups. Segons els testimonis, una dotzena d'homes s'han barallat el mig del carrer a ple dia i amb ganivets.

Els alertats han fet mobilitzar els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de la Jonquera i la Policia Nacional. Quan els policies han arribat al lloc dels fets, només hi han localitzat una suposada víctima -o agressor-. La resta dels implicats han fugit pels carrers de la població i s'haurien amagat en immobles.

El ferit és un home d'uns 35 anys que presentava diverses ferides. Els efectius policials han activat el SEM que ha atès a l'afectat i l'ha evacuat a l'hospital comarcal de Figueres, on li hauran de practicar diversos punts de sutura. Presentava talls al cap i als braços, però en cap cas profunds. Amb tot però, no perilla la seva vida.

Les forces policials han fet recerca per localitzar la resta dels implicats, però no els han trobat. Tot i això, gràcies als nombrosos testimonis que han presenciat la batussa esperen poder arribar a identificar-ne alguns i detenir-los aviat. Hi ha una investigació policial oberta i es busca a l'autor de les lesions i la resta d'implicats.

Recuperat un ganivet

Pel que fa a les armes blanques, se n'ha localitzat una. S'ha recuperat un ganivet de grans dimensions que havien llançat per la zona i que podria ser l'arma blanca utilitzada per la persona que ha fet les lesions al ferit.

Els implicats en la baralla segons les primeres investigacions serien persones que viuen a la població i que estan vinculades al tràfic de drogues i pertanyen a grups diferents.

De fet, no es descarta que aquest enfrontament sigui conseqüència o almenys tingui quelcom a veure amb la baralla a cops d'ampolla que va haver-hi aquest dimarts al vespre a la mateixa localitat i cèntric carrer. En aquest cas, la Policia Local va poder detenir els dos implicats.

Ambdós són coneguts per la policia i són multireincidents. En aquest cas, els van arrestar com presumptes autors d'un delicte de lesions greus amb objectes perillosos -per les ampolles de vidre- i a banda, els van denunciar per una infracció greu a la Llei de seguretat ciutadana per desordres públics.