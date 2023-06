El lliurament del Premi Empordà, que ha tingut lloc als jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà aquest dimarts 27 de juny, ha volgut reconèixer la dedicació a la investigació i la visió pionera de Mariona Serra Pagès.

El Premi Empordà, com recull el seu reglament de concessió, és un reconeixement a aquelles persones i entitats destacades, amb mèrits rellevants i compromeses d'una manera o l'altra amb la comarca.

El Premi Empordà ha de contribuir a fer conèixer, a difondre, i a fer perdurar el llegat dels nostres ciutadans exemplars. L'Alt Empordà és un territori amb grans riqueses humanes i la voluntat del Consell Comarcal, amb aquest guardó, és reivindicar aquest talent.

Els criteris bàsics per a l'atorgament del premi són per a aquelles persones o entitats que hagin destacat a potenciar algun dels aspectes econòmics o socials de la comarca, la seva projecció exterior, la divulgació i la conservació del medi natural i la divulgació i el manteniment de la cultura, la història i les tradicions de l'Alt Empordà.

Es fa coincidir el lliurament al voltant de la data del 21 de juny, perquè el 21 de juny de 1267 el rei Jaume I va concedir la Carta Pobla a Figueres, un fet que es considera com el primer pas cap a la delimitació d'un territori i d'una administració incipient que, segles més tard, va esdevenir la comarca de l'Alt Empordà. I que, administrativament i políticament, queda representada avui pel seu Consell Comarcal.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha volgut destacar de la premiada que: "És un exemple per a tots els emprenedors i emprenedores de la comarca. El seu èxit és un reflex dels seus valors, la seva passió i la seva determinació per fer créixer una empresa que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones."

La premiada

Mariona Serra, figuerenca, és llicenciada en veterinària, màster en immunologia per la Universitat de Barcelona i doctora en farmacologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va realitzar el darrer any del seu doctorat en un prestigiós laboratori d'Immunogènetica dels Estats Units.

De retorn a Catalunya es va incorporar com a investigadora al grup de Microbiologia de malalties intestinals de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona on va sentir la necessitat d'ampliar l'abast i l'impacte de la seva recerca, traduint els resultats en productes capaços d'arribar al mercat i oferir beneficis directes a la societat. La seva carrera està marcada pel seu enfocament de la iniciativa empresarial amb un postgrau de Desenvolupament Directiu.

És al 2014 quan funda, juntament amb tres companys més, GoodGut S.L. com a spin-off de la Universitat de Girona (UdG) i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona. Una iniciativa centrada en el disseny i el desenvolupament d'eines de diagnòstic i teràpia innovadores per malalties digestives en base l’estudi de la microbiota intestinal.

Després de 8 anys l’empresa ha aconseguit desenvolupar tres productes (test de cribratge de Càncer colorectal, el primer test pel diagnòstic en positiu de la síndrome d’intestí irritable i un test per conèixer l’estat de la microbiota intestinal. La consolidació del creixement de l’empresa culmina amb la seva adquisició per Laboratoris HIPRA, el passat setembre del 2021. Des d’on actualment continuen projectant-se per esdevenir un referent internacional en la prevenció i tractament de malalties digestives.

El lideratge de Mariona Serra ha estat reconegut per la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) 2018, va ser seleccionada pel Govern Català com a dona inspiradora 2017, Premi d’Innovació a Shangai, Premi a l’empresa tecnològica emergent i Premi Isabel Vila de la Generalitat de Catalunya, entre altres.