L’estiu del 2021 la IAEDEN va presentar la primera denúncia per activitats il·legals a la desembocadura del riu Fluvià, a Sant Pere Pescador. En aquest cas va ser pel tancament del camí del Joncar, de titularitat pública, i pel cobrament per aparcar a la zona, a més de la col·locació d’una sèrie d’infraestructures (barrera i caseta de cobrament) sense cap tipus de llicència. «Des de llavors, cap de les administracions ha fet res per aturar totes aquestes actuacions per part del promotor i propietari dels terrenys», exposen des d'aquesta associació.

En els últims mesos IAEDEN ha intentat treballar amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i els diferents departaments de la Generalitat per aconseguir una actuació consensuada i que posi fi a les repetides agressions i activitats que es duen fent en els últims anys, tot buscant una solució definitiva per un bolet urbanístic que va quedar del que havia de ser una Empuriabrava 2.0. Malgrat les repetides reunions mantingudes amb les diferents administracions implicades, des de l'associació ecologista expressen que «no hem aconseguit cap avançament en una situació il·legal que dura des de fa 2 anys. Fins i tot algunes d’elles no han contestat a cap dels requeriments, peticions i denúncies fetes».

És per aquesta raó, que des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà i la plataforma ciutadana Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, estan acabant d’estudiar de portar la inoperància i deixadesa per part de les administracions a la Fiscalia.

«La gola de la vergonya»

Al Fluvià Nàutic continua instal·lada una barrera que obliga a pagar peatge per passar amb automòbil pel camí públic del Joncar, per arribar al costat esquerra de la gola del Fluvià. IAEDEN denuncia que continua el negoci d’aparcament i pernoctació d’autocaravanes sense cap autorització, que s’ha instal·lat un bar amb amplia terrassa i un escenari a la vora del riu Fluvià amb vistes a la Gola i continua l’oferta d’amarraments per a embarcacions.

Aquesta associació afirma que «les administracions no aclareixen el que passa i tampoc actuen per a recuperar uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, ocupats per un particular. La inactivitat de les Administracions permet que en aquests terrenys -que són del poble en una bona part- es facin activitats comercials sense que consti cap autorització, en perjudici de tots i en particular dels que ens estimem la Gola del Fluvià. No veiem que les Administracions estiguin actuant per recuperar la Gola, tot i que de sempre ha estat un paratge estimat i protegit per la gent de Sant Pere Pescador».

En conseqüència que les administracions resulten inoperants en la recuperació de la Gola del Fluvià, s'ha creat el Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, amb la intenció d'impedir la pèrdua del paratge de la Gola que actualment s'està urbanitzant i utilitzant sense cap mena d'autorització. Des d'aquesta agrupació fan una crida a que «si t'inquieta tot el que està passant, i vols impulsar la recuperació de la Gola, en interès de tots i en especial de la gent de Sant Pere Pescador, apunta't a formar part del nostre grup».