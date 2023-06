Una baralla a cops d'ampolla al centre de la Jonquera acaba amb els dos implicats detinguts

Una baralla a cops d'ampolla al centre de la Jonquera va acabar ahir al vespre amb els dos implicats detinguts i ferits.

La Policia Local els va arrestar per ser presumptes autors d'un delicte de lesions greus amb objectes perillosos i també els va denunciar per una infracció greu de la Llei de seguretat ciutadana. Durant l'actuació van comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.

La trifulga es va produir cap a tres quarts de vuit al carrer Major de la Jonquera, davant de la farmàcia. La Policia Local va rebre l'avís d'un enfrontament entre dos homes que anaven armats amb ampolles de vidre. En arribar-hi els efectius policials, no van trobar ningú al lloc dels fets.

Però després d'una recerca, en pocs minuts, van localitzar un dels implicats. Aquest anava ple de sang a la cara i diversos talls. En aquell moment, els agents de la Policia Local el van traslladar fins al CAP de la Jonquera. Allà es van trobar amb la sorpresa: hi havia l'altre protagonista de l'enfrontament que estava essent tractat pels sanitaris del centre. Ambdós implicats van acabar amb diversos punts de sutura perquè presentaven talls importants sobretot a la cara, al coll i el braç.

Davant dels fets, la Policia Local de la Jonquera va arrestar els dos implicats. Els considera presumptes autors d'un delicte de lesions greus amb objectes perillosos -per les ampolles de vidre- i a banda, els van denunciar per una infracció greu a la Llei de seguretat ciutadana per desordres públics. Els dos arrestats tenen més de 25 anys i són delinqüents coneguts a la població i multireincidents.

Ambdós el dia abans ja havien protagonitzat una discussió, però aquest cop no havia anat a més i no va necessitar actuació policial. Ahir, però, la baralla va ser contundent i s'apunta que el motiu d'aquesta trifulga podria ser algun aspecte relacionat amb el tràfic de drogues.

Ambdós detinguts després van ser traslladats als Mossos d'Esquadra per passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Figueres.