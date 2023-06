Un pres es rebel·la contra els Mossos a l’hospital de Figueres

Els trasllats d’interns en centres sanitaris a vegades poden ser moguts pels agents que els custodien. Això va ser el que va succeir aquest dimarts passat a Figueres. Agents dels Mossos d’Esquadra del centre penitenciari del Puig de les Basses van portar un pres a l’hospital comarcal de Figueres. En sortir-ne, aquest es va alterar amb els zeladors del centre hospitalari i posteriorment també, quan es produïa a fer el seu trasllat de retorn a la presó de Figueres.

En aquell moment, un dels Mossos va anar a buscar el vehicle per fer el trasllat i l’altre es va quedar amb el pres. En aquell moment, l’intern va intentar agredir al policia, segons fonts consultades.

En aquell moment, el vigilant de seguretat del centre també va veure la situació i juntament amb el policia van poder reduir al pres, que s’havia posat violent. Per tot això, els Mossos el van denunciar per atemptat contra els agents de l’autoritat. El pres compta amb antecedents policials per robatoris amb violència, entre altres.