L'antiga residència de temps lliure de Can Marly de Llançà és propietat de la Generalitat de Catalunya. El 2011 va deixar d'estar relacionada amb el departament de Treball i l'Ajuntament ho va aprofitar per anar-hi ubicant diversos serveis públics relacionats amb el benestar, joventut i cicles formatius de l'institut. Durant el darrer mandat, l'aleshores alcalde Francesc Guisset, va fer gestions amb el govern català per a intentar anul·lar el cànon de lloguer anual que pagava el consistori, que era de 150.000 euros. La petició llançanenca només va ser atesa a mitges, ja que l'import es va rebaixar a 72.000 euros anuals.

"El nostre compromís per aconseguir anul·lar aquest pagament és ferm i real", apunta la regidora socialista Sílvia Barris, nova primera tinent d'alcalde del govern que el PSC comparteix amb Junts.

"Aquest dijous -afegeix-, els regidors del grup de la Candidatura Progrés-PSC de Llançà, vam assistir a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, on els diputats del PSC-Units van presentar, per a ser votada, la Proposta de Resolució per a la gratuïtat de Can Marly, proposada pels regidors socialistes, el passat 8 de març. Tots els grups parlamentaris hi varen votar a favor, excepte el d'ERC". Barris espera que aquesta aprovació sigui un pas endavant per a obtenir la gratuïtat d'ús de Can Marly i garanteix que "la continuïtat del treball constant i metòdic com a objectiu que ens caracteritza com a grup municipal".