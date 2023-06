La 16a edició del Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània de l'Escala, donarà part de la recaptació obtinguda per la venda de les entrades del concert dels Amics de les Arts (12 d’agost) al projecte per millorar les instal·lacions pediàtriques de l’hospital de Figueres. Aquesta campanya de captació de fons de la Fundació Salut Empordà (FSE) es va posar en marxa al desembre del 2022 amb l’objectiu de recollir diners per reformar les instal·lacions pediàtriques..

Inicialment, la campanya s’havia pensat per aconseguir 10.000 euros, tanmateix la xifra es va assolir en menys de 24 hores. És per això que la FSE va decidir ampliar-la a 25.000 euros, amb l’objectiu de millorar encara més les instal·lacions pediàtriques del centre sanitari. En concret, els diners recaptats es faran servir per adequar les cinc habitacions i la sala de jocs de la planta de pediatria, i també, la sala d’espera destinada als nens i nenes de Consultes Externes.