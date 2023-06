La companyia gironina Grup Padrosa, amb seu a Llers i el fons gestor d'infraestructures TIIC, amb qui es va aliar l'any passat ja han aixecat dos dels 48 aparcaments que preveuen construir en el que serà a primera plataforma europea d'àrees d'estacionament segur per a camions. A banda dels dos que ja s'han fet a França –un a Calais i un a tocar de París-, se n'estan construint sis més distribuïts entre França, Holanda, Itàlia i Eslovènia. Formen part del "paquet" de 17 que s'aixecaran durant la primera fase del projecte i que suposaran una inversió de 250 MEUR. El total, però, un cop s'hagin enllestit els 48 punts previstos rondarà els 650 MEUR.

L'empresa empordanesa va tancar el 2022 amb una facturació de més de 50 MEUR i compta amb uns 200 treballadors. L'any 2027, un cop s'acabi la primera fase del projecte, preveuen arribar als 130 MEUR.

El Grup Padrosa, centrada en els serveis al transport per carretera, i la gestora d'infraestructures TIIC, darrere la qual hi ha el fons d'inversió Edmond de Rothschild, van segellar l'acord fa prop d'un any. L'aliança suposava el naixement de la primera plataforma europea d'àrees d'aparcament segures per a camions i vehicles pesats. I el projecte ja està més a prop de fer-se realitat.

De moment, ja s'han construït dos dels 48 aparcaments segurs previstos a França. Un d'ells a tocar de París i un altre a Calais, on s'ofereixen serveis com ara el control per evitar que els immigrants entrin als camions. "Posem un servei de check-out abans de sortir amb temperatura per determinar i certificar que no hi ha ningú dins i així els conductors poden estar tranquils", explica Padrosa. Aquesta certificació acordada amb les autoritats de la zona, afegeix, és "molt important" en un punt amb un "drama humanitari" i on "els conductors poden anar a la presó si entren amb immigrants dins del camió".

A banda d'aquests dos, en tenen sis més en construcció en d'altres punts del país gal, Itàlia, Holanda i Eslovènia. La previsió és que estiguin a punt en uns deu mesos.

Són els que formen part de la primera fase –que n'inclou 17- i que suposarà una inversió de 250 MEUR. Entre els serveis que oferiran, hi ha sala de descans, restaurant, supermercat, bugaderia, wi-fi, etc. Però no només això. Perquè la plataforma europea que ara impulsen la companyia gironina i TIIC també apostarà per la sostenibilitat i les noves tecnologies.

Els nous estacionaments per a camions comptaran amb plaques solars, que tindran fins a 3 megawats (MW) de potència. A més, tot això es complementarà amb una xarxa 5G que permetrà a les diferents operadores saber a quin lloc es troba cada camió i el moment en què descarrega la mercaderia.

Estocs en ruta

Els sistemes d'última generació que utilitzaran també permetran "avançar-se" i controlar els estocs disponibles mentre els camions estiguin en ruta. "Hi estem treballant amb intel·ligència artificial", ha explicat Padrosa.

Aquesta primera fase estarà enllestida cap al 2027 però, en total, el projecte preveu una mobilització de 650 MEUR un cop s'hagin construït els 48 que integraran la plataforma, la primera del sector al continent.

Una empresa centenària

El Grup Padrosa, que enguany celebra el seu centenari i que ho celebrarà amb una gran festa l'1 de juliol, té el futur completament enfocat en aquest àmbit. Està està especialitzada en els serveis al transport per carretera. Fundada el 1923 i amb seu a Llers, gestiona l'aparcament per a camions que hi ha a la seu de l'empresa i també té una divisió de grues i transports especials (que opera a Espanya i el sud de França). La companyia també té presència a l'Uruguai.

Falta mà d'obra especialitzada

Durant la presentació de les activitats previstes per la celebració del centenari, Padrosa ha tornat a alertar de la falta de mà d'obra qualificada. Per una banda, ha celebrat el cicle de grau superior en transport i logística que ha de facilitar la formació de joves en aquest sector però ha dit que no aconsegueixen trobar enginyers. "Els dos que tenim, són de Torí", ha dit.