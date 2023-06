L’Estat ha començat les obres de construcció del giratori de l’N-II a Garrigàs. El projecte per resoldre la perillositat de l’encreuament a les carreteres que porten a les poblacions properes s’espera des de 1986. L’Ajuntament està molt satisfet perquè permetrà acabar amb un punt negre i amb una obra amb un giratori a nivell que generarà poc impacte visual a la plana.

L’enllaç des de la nacional a les poblacions de Garrigàs, el nucli de Creixell de Borrassà, i Palau de Santa Eulàlia era fins ara perillós perquè obligava a aturar-se al centre d’una via molt transitada i de doble sentit.

L’any passat van començar els treballs per a l’eixamplament de la carretera i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es va comprometre a redactar el projecte per a construir finalment el giratori.

El mes de març es va adjudicar per 1,68 milions d’euros les obres per construir dues rotondes a l’N-II .El ministeri recordava que aquest tram de nacional encara no s’ha desdoblat, si bé es projecta en un futur dotar la via de dos carrils per banda en el tram de la variant de Figueres i la seva connexió directa amb l’AP-7.

L’alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, ha explicat que ahir van fer un seguiment de les obres.

Accés alternatiu als veïns

De moment hi ha accés tant per als vehicles pesats com per als turismes i més endavant els turismes tindran un accés alternatiu a través dels pobles veïns. Els treballs no està previst que s’aturin durant l’estiu.

Bosch constata que estan molt satisfets perquè fa 36 anys que s’espera. «Estem molt contents que hàgim aconseguit que tirés endavant, és la voluntat de totes els pobles qu ehem seguit apretant i l’ajuda de Foment de finalment sentar-se i trobar vies alternatives». Els projectes plantejats fins eren de major envergadura i més costosos econòmicament. Bosch posa de manifest que «no és una macrorotonda en alçada, que semblava d’una altra dimensió, és a nivell, i per tant millor perquè l’impacte visual era important que fos el mínim possible».

El projecte arriba després que la retirada dels peatges a l’autopista i abans els vehicles pesants de la nacional, hagi reduït el trànsit a la via. Tot i això, Bosch constata que és una nacional de doble sentit i que l’accés era perillós. Per tant, els veïns que han vist nombrosos accidents, guanyaran en seguretat.

Després de dècades, el 2015 van començar els treballs per tirar endavant un projecte de construcció d’una rotonda, però es va quedar aturat. Plantejaven que fos en alçada i trànsit per sobre i per sota. Errors en la proposta va portar a que s’aturessin els treballs tot just començats i es tornés a plantejar canvis.

Protestes a la via

Un any després els municipis afectats van portar a terme protestes. Més de dues-cents persones van tallar l’agost de 2016 la carretera reclamant que es reiniciessin els treballs.

Però els tràmits es van anar allargant a l’espera de la redacció d’un nou projecte. Finalment es van reduir les expectatives amb una solució més simple que resoldrà una de les problemàtiques històriques a la comarca.