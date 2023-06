Des de fa uns dies s'està treballant en la construcció d'un gran skatepark a la zona del nou parc dels Recs (accés sud de l'Escala, al costat de l'escola l'Esculapi).

Es tracta d'un skatepark pensat tant per a usuaris experts com per a aquells que estan aprenent i tindrà nombroses opcions de trucs. S'encarrega de la construcció l'empresa especialitzada Vulcano, que ha construït skateparks arreu del món.

L'objectiu és que aquesta nova instal·lació estigui enllestida a finals de juliol. Aquest matí, coincidint amb el Dia Mundial de l'Skate, el regidor d'Esports en funcions, Boran Mínic, ha visitat les obres amb un grup d'skaters escalencs que estan intentant crear un club o associació local. Fins ara, només es disposava d'una pista de reduïdes dimensions a l'aparcament de la piscina, que havia quedat obsoleta. Amb la creació de l'skatepark a l'accés sud de l'Escala, aquest espai quedarà alliberat per tal que s'hi pugui fer una nova pista de pàdel.

El nou skatepark s'està construint al nou parc dels Recs, nom amb el que s'ha denominat la gran esplanada que hi ha a l'accés sud de l'Escala, rere l'escola l'Esculapi i l'escola bressol municipal Ballmanetes. Aquest any s'ha fet actuació en aquesta zona que ha suposat la plantació d'una setantena d'arbres i l'adaptació d'un espai d'aparcament. L'enllumenat d'aquesta zona d'aparcament funcionarà amb energia solar.