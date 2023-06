Junts i PSC han revalidat per un nou mandat el seu acord de govern al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les dues formacions mantenen la seva complicitat política en aquest organisme des del 2003 i ara tornaran a compartir l’exercici amb un full de ruta conjunt. «Entre les dues formacions polítiques es van aconseguir pràcticament la meitat dels vots a les passades eleccions municipals a la comarca i, per tant, el pacte està legitimat tant pels resultats electorals, com per la col·laboració acumulada en els darrers mandats en posar en pràctica l’acció de govern del Consell Comarcal amb eficàcia i transparència, assumint noves competències i desenvolupant polítiques d’ampli consens polític i social a tot el territori», argumenten.

Els dos partits estan treballant ara en la confecció del nou cartipàs, en el qual es perfila l’alcalde de Sant Pere Pescador i fins ara vicepresident de l’organisme, Agustí Badosa, per agafar el relleu a la jonquerenca Sònia Martínez. Tant Junts com PSC valoren «la bona feina que ha fet en aquest darrer mandat», segons les fonts consultades. La repetició del pacte ha despertat les crítiques de l’executiva comarcal d’ERC, que havia apostat per un acord amb Junts «des del primer dia, per arribar a un acord que donés a la comarca l’impuls que necessita. Un acord per formar un govern fort i modern i que representaria gairebé el 75% dels veïns i veïnes altempordaneses, englobant 24 dels 33 consellers comarcals que té el Consell». ERC té clar que «les institucions han d’estar al servei de les persones» i considera que aquest pacte «no respon a aquest objectiu i ens aboca a quatre anys més d’immobilisme absolut».