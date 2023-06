Alive Fundació forma part, des d'aquest mes de juny, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura UICN, una agrupació que reuneix 1.400 organitzacions i 15.000 experts de més de 160 països.

"Per a nosaltres un gran èxit i un honor poder ser acceptats com a membres d'aquesta unió internacional d'organitzacions preocupades per protegir la natura. Però també és un compromís que reafirmem per continuar fent un treball intens i rigorós, amb la finalitat de divulgar el coneixement del medi per promoure la conservació de la natura", asseguren des de la fundació.

En unir-se a la UICN com a membres, Alive Fundació compta amb la credibilitat científica de la Unió, de la seva base de coneixements i poder de convocatòria, així com d'àmplies oportunitats de constituir xarxes i accedir a processos de decisió d'alt nivell al camp polític , econòmic i social. Ser membre de la UICN permet als seus membres potenciar la nostra pròpia causa i reforçar l'acció comuna cap a un desenvolupament sostenible.

Alive Fundació comparteix els objectius de la UICN i ens fa seva la missió de la UICN d'influenciar, encoratjar i ajudar les societats de tot el món a conservar la integritat i la diversitat de la natura, i assegurar que qualsevol utilització dels recursos naturals es faci de manera equitativa i ecològicament sostenible.

Què és la UICN?

És una unió d'estats sobirans, agències governamentals i organitzacions de la societat civil, en la qual es posa a disposició de les entitats públiques, privades i no governamentals, els coneixements i les eines que possibiliten, de manera integral, el progrés humà, el desenvolupament econòmic i la conservació de la natura.

Creada el 1948, ha esdevingut la xarxa ambiental més gran i diversa del món. Des de llavors ha aconseguit grans fites al llarg de la seva història com la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades , la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural o l'encunyació del terme "desenvolupament sostenible" juntament amb el PNUMA de l'ONU i WWF, entre molts altres èxits.

Actualment, la UICN té l'experiència, els recursos i l'abast de les seves més de 1400 organitzacions membres i les aportacions de més de 15.000 experts, i és un dels principals proveïdors de dades, avaluacions i anàlisis sobre conservació. La seva extensa i diversos membres fan d'aquesta unió una incubadora i un repositori fiable de les millors pràctiques i eines de conservació, així com de les directrius i estàndards internacionals.

Així, la UICN proporciona un espai neutral on actors diversos, inclòs governs, ONG, científics, empreses, comunitats locals, grups indígenes, organitzacions religioses i altres poden treballar junts per crear i implementar solucions als reptes ambientals i aconseguir un desenvolupament sostenible.

Treballa amb diversos socis i simpatitzants per portar a la pràctica un ampli i divers dossier de projectes de conservació a tot el món. Aquests projectes, que combinen els darrers avenços científics amb els coneixements tradicionals de les comunitats locals, procuren aturar i revertir la pèrdua d'hàbitats, restaurar els ecosistemes i millorar el benestar humà.