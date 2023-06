Aquest dijous, 15 de juny, es posa en marxa la zona blava d'estiu de l'Escala. El servei de socorrisme a les platges començarà aquest any el 22 de juny i una de les principals novetats a les platges aquest estiu serà que s'ha decidit que no hi haurà operatives les dutxes mentre es mantingui la situació actual de sequera al país.

Tot i que els aqüífers de la zona de l'Escala són dels pocs del país que encara es mantenen en situació de normalitat i, per tant, la Generalitat no ha decretat restriccions al municipi per sequera, l'Ajuntament de l'Escala ha considerat que cal adoptar mesures preventives per tal de reduïr el consum públic d'aigua. En aquest sentit, una de les decisions que s'ha adoptat és que, de moment, i mentre no hi hagi cap canvi en la situació generalitzada de sequera al conjunt del país, no s'obriran les dutxes de les platges, que suposen una bona part del consum d'aigua d'ús públic del municipi. D'altra banda, també s'ha reduït el volum de reg de les zones verdes públiques, mesura que es va sumar a la que ja s'havia adoptat aquesta primavera d'endarrerir l'inici de la temporada de reg. Així mateix, es fa una crida a la població, a fer un ús responsable de l'aigua.

D'altra banda, l'inici del servei de socorrisme a les platges aquest any està previst que comenci el 22 de juny, uns dies més tard de l'habitual, per qüestions de tramitació administrativa.

Zona blava

Aquest dijous entra en servei el conjunt de la zona blava d'estiu. Respecte a l'hivern, recordar que la plaça Nova passa a tenir la tarifa de zona blava normal, mentre que són zona blava bonificada l'aparcament de ca les Monges, Ronda del Pedró, plaça Catalunya, aparcament del carrer Naintré o carrer de Gràcia.

Recordar també que des d'aquest any la zona blava bonificada (zona B) funciona sense la necessitat de disposar de la targeta de resident. Només cal que la matrícula del vehicle estigui registrada a la base de dades de l'Ajuntament com a resident i el sistema la reconeixerà al introduir-la al parquímetre o a la app de la zona blava (aparcare).

La zona bonificada permet que els residents a l'Escala (vehicles amb l'impost de circulació al municipi; un vehicle per titular que paga l'IBI a l'Escala -independentment del nombre de referències cadastrals-; o persones que poden justificar que tenen un contracte de treball de mínim dos mesos en una empresa local) puguin aparcar en aquests espais tot el dia per només mig euro (a l'hivern) o un euro (a l'estiu)

Fins ara era necessari anar renovant la targeta de resident. A partir d'aquest any, però, el procediment s'ha simplificat per tal que aquesta ja no sigui necessària. Així, tots els vehicles pels quals es paga l'impost de circulació a l'Ajuntament de l'Escala, són reconeguts directament com a vehicle resident pel sistema, sense que l'usuari hagi de fer cap altra gestió. En la resta de circumstàncies (per IBI i per contracte de treball), cal que l'usuari entri una instància de forma electrònica o presencial comunicant quina és la matrícula del vehicle que vol introduir al sistema (només una per titular principal d'IBI o una per contracte). Només es pot canviar aquesta matrícula de referència un cop l'any i de forma motivada i en el cas de contracte laboral, caldrà renovar aquesta condició anualment.

Un cop la matricula ja està introduïda al sistema, quan aquesta es posa al parquímetre o a l'app Aparcare, aquest la reconeix com a resident i es paga, per tant, la tarifa reduïda a les zones blaves d'aparcament establertes com a bonificades.