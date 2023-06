El passat divendres 9 de juny, Manel Bartoll i Ramon Falgàs, en representació del Rotary Club Roses-Empuriabrava, van fer entrega a les responsables de l’Escola de Noves Oportunitats de Figueres un xec per valor de 28.000€.

Aquesta és la quantitat recaptada -fins ara- pel projecte EUROSTAR, fruit de la unió solidària de sis clubs rotaris europeus amb la que es vol donar suport al projecte formatiu Enfila't.

Els clubs participants són el Rotary Club Roses-Empuriabrava, com a club amfitrió, el Rotary Club Neufchâteau, de Bèlgica; el Rotary Club Koblenz, d’Alemanya; el Rotary Club Ile de Ré, de França; el Rotary Club Yverdon-les-Bains, de Suïssa, i el Rotary Club di Sondrio, d’Itàlia.

SOBRE EL PROJECTE ENFILA’T

L’ Enfila’t és un projecte formatiu propi que persegueix donar una oportunitat a joves majors de setze i menors de divuit anys, que no han pogut graduar en ESO, de fer-ho mitjançant l’ Institut Obert de Catalunya (IOC) amb un tutor d’acompanyament mentre cursen simultàniament una formació professionalitzadora que els doni un tastet del món laboral. L’objectiu del projecte és oferir un acompanyament integral al jove durant tot l’itinerari que li permeti acreditar els estudis secundaris abans de tenir els divuit anys, i facilitar així l’opció de retorn al sistema educatiu perquè pugui continuar formant-se. La iniciació en oficis permet al jove tenir el seu primer contacte amb el món laboral i així anar desgranant quines habilitats i interessos potencials pot i vol desenvolupar en un futur.

Els continguts de la formació professionalitzadora estan basats en els definits en els certificats de professionalitat de la branca en qüestió del servei d’ocupació de Catalunya: SOC. Les i els joves participants de l’Enfila’t compten amb el suport de l’equip pedagògic i dels orientadors educatius i laborals que l’acompanyen en el seu procés atenent al seu moment vital i maduratiu.

Les modalitats que ofereixen són el certificat de l'ESO mitjançant IOC amb acompanyament de tutor especialitzat i formació en cuina i serveis de restauració, formació en perruqueria i imatge personal, formació en pintura, formació en carnisseria, formació en artesania i formació en jardineria.

SOBRE L’ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS

L’ Associació per a la formació professional a l’ Alt Empordà – AFPAE és una entitat formativa especialitzada en impulsar actuacions educatives i professionalitzadores per adolescents, joves i no tan joves que, per la seva situació personal i de recorregut , necessiten una alternativa diferenciadora a l’ensenyament reglat.

Persones que es troben desvinculades dels circuits educatius ordinaris , en situacions de vulnerabilitat i/o dificultats laborals.Treballem l’acompanyament integral dels nostres alumnes i ens enfoquem a millorar tant les competències formatives i laborals per afavorir la seva ocupabilitat i/o el retorn al sistema educatiu, com les habilitats personals i gestió emocional que els permetin lidiar de la millor forma possible amb les situacions vitals de cadascú.

Les accions formatives que desenvolupa l’Escola de Noves Oportunitats AFPAE tenen l’objectiu d’evitar l’abandonament escolar prematur. Els i les joves estan guiats sempre pels orientadors i per tot l’equip pedagògic que amplia el seu àmbit d’actuació per mirar d’oferir un acompanyament integral i personalitzat a cada alumne segons el seu procés maduratiu i el seu moment vital. L’Escola de noves oportunitats AFPA ofereix una sortida per a persones que necessiten una alternativa diferenciadora a la formació reglada. Totes les nostres formacions són de caire pràctic, manipulatiu i es desenvolupen en entorns reals que afavoreixen un millor coneixement del món laboral.