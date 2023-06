El MedFoto, el concurs amb seu a l’Escala que tracta exclusivament sobre el mar Mediterrani i la seva relació amb les persones, ha tancat les inscripcions de la seva tercera edició, superant amb escreix les dades de participació de les edicions anteriors. Enguany el certamen, coorganitzat per la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala han recollit prop de 1.400 fotografies, un 40% més que l’edició anterior, que se sotmetran a les tasques de selecció del jurat del MedFoto.

El concurs creix en nombre de fotografies, però també en participació, superant en un 50% la xifra del 2022. A més, reforça la seva dimensió internacional amb un 15% de participants procedents de països com França, Itàlia, Turquia, Alemanya, Països Baixos o Portugal.

Un cop tancat el període d’inscripció, comença el procés de selecció, amb un jurat integrat per sis experts en els àmbits de la fotografia i el medi marí –Oriol Alamany, Laura Carrau, Xavier Salvador i Pere Soler, Josep Vilanova i Xavier Martínez, guanyador de l’edició MedFoto 2022–. Caldrà esperar fins al dia 1 de juliol per conèixer les fotografies finalistes del MedFoto, que seran publicades a la galeria del web i al compte d’Instagram del concurs. Aquest moment donarà el tret de sortida al període de votació popular, que s’allargarà fins al dia 15 del mateix mes i que premiarà a l’autor o autora de la fotografia que aconsegueixi més m’agrada al compte d’Instagram del concurs amb 200 euros.

4.000 euros en premis

El guanyador o guanyadora absolut, així com els premis a les vuit categories del concurs i els guardons especials es donaran a conèixer el divendres 4 d’agost durant la cerimònia d’entrega de trofeus que tindrà lloc al Club Nàutic l’Escala. L’acte servirà, també, per inaugurar l’exposició de les imatges finalistes del MedFoto 2023, que podrà visitar-se fins al dimarts 5 de setembre a la Sala de Juntes de l’entitat esportiva escalenca.

La tercera edició del MedFoto repartirà prop de 4.000 euros de guardons en metàl·lic entre les propostes guanyadores, a més de dos premis especials. La millor imatge presa dins els límits fotogràfics de la Costa Brava guanyarà un cap de setmana en un bungalou al Càmping la Ballena Alegre per a quatre persones. La guanyadora de la divisió «L’Escala», experiència molt especial a l’Escala per a dues persones i que inclou una nit d’hotel amb esmorzar, un dinar o sopar i una visita al Museu de l’Anxova i de la Sal o bé a l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala.

Lliurament de premis

L’acte de lliurament de premis i inauguració de l’exposició tindrà lloc el 4 d’agost en el Club Nàutic l’Escala. El mateix dia s’inaugurarà l’exposició d’una selecció de 36 de les millors fotografies i 3 reportatges presentades que s’exhibirà durant el mes d’agost de 2023 en les instal·lacions del Club Nàutic l’Escala.

Donar a conèixer la relació entre les persones i el mar

El MedFoto té com a objectiu fer valer «la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar una actitud responsable de tots els agents que operen al món marí i del públic en general. Amb la recollida i difusió del material visual del concurs, el certamen treballa per contribuir al coneixement i la preservació del medi marí» expliquen els organitzadors. Enguany la convocatòria ha comptat amb la complicitat de Ports de la Generalitat de Catalunya, el càmping La Ballena Alegre, el Festival Portalblau i Improcat.