En relació a la recomanació feta per l’Agència Europea del Medi Ambient de tancament de la platja del Rec del Molí, l’Ajuntament de l’Escala ha emés un comunicat el qual expressa que «el nostre poble té set quilòmetres de litoral i una quinzena de platges i cales, tant urbanes com naturals, que es caracteritzen per la seva qualitat».

Des del consistori expliquen que durant l’anterior temporada de bany, que són els informes de l’AEMA agafa com a referència els anys anteriors, «la gran majoria d’analítiques de la qualitat de l’aigua fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua van donar puntuacions de Bona o Excel·lent a la platja del Rec del Molí». I afirmen que «només en tres ocasions es van detectar alteracions temporals -que acostumen a donar-se per fets puntuals, com pot ser una pluja forta que altera les condicions del rec que desemboca a la platja-, i en tots els casos van quedar contrarestades en pocs dies per analítiques de retorn a la normalitat».

En aquest comunicat, l'ajuntament escalenc considera que és injust que «es parli de tancament d’una platja o de mala qualitat de l’aigua d’aquesta, agafant com a referència dades parcials d’anys anteriors. Especialment tenint en compte que les alteracions temporals han estat mínimes en el còmput global de la temporada». I afegeixen que «en els darrers anys, l’Ajuntament de l’Escala està fent diverses actuacions per revisar i reparar les canalitzacions que ho requereixin a les zones properes al rec per tal d’assegurar que cap d’elles puguin arribar a ser susceptibles d’afectar l’aigua del rec».

A més, recorden que de forma preventiva «ja es va decidir fa tres anys senyalitzar com a zona no apta pel bany la part de la platja més propera a la desembocadura del rec del Molí, 160 metres dels 365 de longitud que té aquesta platja». A partir d’aquesta zona senyalitzada, hi ha un tram en què es permet l’accés de gossos, i la resta de la platja, només per a banyistes. Fonts municipals diuen que «entenem que aquesta és la situació que s’ha de mantenir un any més per a aquest estiu».