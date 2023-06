La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET) de l’Escala ha arrencat dues noves campanyes d’estiu: la primera Experiència l’Escala que vol dinamitzar el comerç local amb la col·laboració del Festival Portalblau.

Trenta-dos establiments s’han sumat a la iniciativa i oferiran als seus clients l’oportunitat de viure l’estiu al municipi a través d’una activitat cultural i d’oci. Consisteix en el sorteig d’un lot d’experiències: una nit d’hotel, un sopar i entrades en un dels concerts del festival Portalblau per a dues persones. El valor del premi és de 300 euros i la butlleta guanyadora serà la que coincideixi amb el sorteig de l’ONCE del 25 de juny.

La nova presidenta de l’associació de comerciants Rosa Soixa remarca la bona participació d’aquest any a la campanya que ha passat de 29 a 32 comerços adherits.

Activitats d’oci a l’estiu

Per altra part, des de la UBET proposen com a segona proposta, Refresca’t, amb què es pot guanyar 150 euros en activitats d’oci a l’estiu a l’Escala. El sorteig es farà el 15 de juliol i els obsequis poden ser des d’una sortida en vaixell a un bateig submarí. Per participar-hi només cal seguir el perfil d’Instagram @ubet.lescala, fer like al post del concurs i etiquetar alguna persona amb qui es compartiria l’activitat.

Després d’aquestes dues campanyes, l’associació reduirà la seva activitat, ja que «l’estiu és una temporada molt forta a l’Escala, ve molta gent i hem de centrar tots els esforços a treballar». Amb vista a l’estiu, l’Ajuntament de l’Escala i els comerciants sumen esforços i en l’àmbit municipal també es programen una gran quantitat d’activitats que igualment promocionen l’atracció de visitants i potencien el comerç local.

La botiga al carrer

Una de les propostes que a causa del mal temps s’ha ajornat aquesta primavera, ha estat La botiga al carrer. Hi ha nova data, el 17 de juny, per celebrar la tercera edició. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l’Escala ha proposa que els comerços de la vila s’apropin a tothom que passejava per la platja de les Barques.

17 de juny

L’activitat tornarà a reunir un grapat d’establiments locals que oferiran els seus productes a peu de carrer, tot i que el 17 de juny «és una data que ja coincideix amb un moment de molta afluència de visitants al poble i alguns comerciants ja opten per no afegir-s’hi».