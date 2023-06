Atac d'un gos de raça considerada potencialment perillosa a Empuriabrava. Els fets van produir-se el dia 31 de maig a la tarda. La Policia Local de Castelló d'Empúries va rebre l'avís de l'atac i es va traslladar fins al lloc dels fets.

En l'atac, van resultar ferits un gos i la seva propietària. La dona va patir una ferida greu a la mà i va haver de ser trasllada a l'hospital pels fets.

Arran dels fets, els agents van buscar al propietari del gos atacant i el van trobar a pocs metres dels fets. El van interceptar i duia el gos en qüestió, un mestís de raça American Stanford. Els mestissos de raça potencialment perillosa també s'hi consideren. A banda, també anava amb un altre ca, un pitbull. Ambdós, segons la policia, anaven deslligats i sense morrió.

Tot indica que l'atac es va produir quan el gos de raça potencialment perillosa va atacar el gos que duia la dona i després, en intercedir perquè no li seguís fent mal, va rebre ella de la mà.

Arran dels fets, la Policia Local va obrir diligències i ha denunciat al propietari del gos atacant com a investigat per ser presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu.

D'altra banda, la Policia Local també ha detectat sis infraccions relatives a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa i també ha denunciat al propietari del gos per aquest motiu.

Conscienciació

La Policia Local de Castelló d'Empúries el mes de febrer va començar una campanya de conscienciació sobre la tinença d'animals i les seves conseqüències si es produeixen infraccions com ha succeït en aquest cas. Aquesta campanya va anar a càrrec de la unitat de policia mediambiental. Anteriorment, el cos policial també havien alertat a través de les xarxes socials que els gossos considerats potencialment perillosos sempre han d'anar lligats, portar morrió, tenir contractada de responsabilitat civil, una llicència especial, entre altres.