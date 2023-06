El Club Nàutic Port de la Selva juntament amb la FECDAS (Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques) organitzen una jornada d’iniciació al busseig per a persones amb diversitat funcional, aquest dissabte 10 de juny. Des del Club Nàutic, volen contribuir a promoure la pràctica del busseig com a eina de relació amb l’esport i el medi natural i com a eina en el procés de rehabilitació i recuperació de persones amb discapacitats físiques o psíquiques. «Obrim inscripcions per a totes aquelles persones interessades a viure aquesta experiència. Ens va semblar que oferir la piscina del Club Nàutic a aquesta activitat ajudaria molt als participants tant en l’àmbit emotiu com físic», explica la coordinadora d’activitats esportives del club Nàutic Júlia Tàpia.

Des de 2010, la FECDAS compta amb el reconeixement de l’especialitat de busseig adaptat i inclusiu i des de llavors, mitjançant els seus instructors i clubs, realitzen actuacions dirigides a persones amb diverses capacitats. Núria Ortilles, de la Federació, ressalta que «el busseig inclusiu ens permet fer activitat física i noves relacions socials en un entorn en el qual tots som iguals, afavorint les capacitats de cada persona per gaudir i compartir el món subaquàtic. En aquesta jornada, hem atès a persones amb diversitat física i diversitat sensorial auditiva i visual». Quan es parla de persones amb diversitat, «englobem a tothom qui no tingui cap exclusió mèdica que li impedeixi poder ficar-se a l’aigua. A més, amb les activitats, volem fomentar la inclusió social, afavorint que les persones amb diversitat funcional puguin venir acompanyades de familiars o amistats i puguin participar de l’activitat conjuntament, compartint les mateixes experiències independentment de les capacitats de cada persona». En aquest tipus de jornades, s’atenen persones amb diversitat física i diversitat sensorial auditiva i visual. En aquestes diades es tenen en compte persones amb diversitat física i diversitat sensorial auditiva i visual. Tant des del Club Nàutic Port de la Selva com des de la FECDAS, esperen poder repetir aquesta activitat en un futur: «L’únic inconvenient és que la piscina només està oberta la temporada d’estiu i la inaugurem amb aquesta activitat». La proposta s’emmarca dins ell Marina Day, una iniciativa de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) que compta també amb la participació del Port de Portbou, el Club Nàutic de Llançà, el Port de Roses i el Club Nàutic l’Escala. El dia dels ports esportius neix amb la voluntat d’acostar el ciutadà a la mar i als ports, ja que aquests són instal·lacions obertes a tothom amb una àmplia oferta d’activitats que van molt més enllà de l’amarratge de vaixells. El Marina Day compta amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Costa Brava i Ports de la Generalitat.