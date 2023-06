El Paratge de Tudela, situat al cor del Parc Natural del Cap de Creus i conegut per la seva espectacularitat geològica, es converteix en el protagonista d'una mostra fotogràfica que captura la seva bellesa única. El fotògraf Francesc Galí ha immortalitzat els racons més especials d'aquest paratge fascinant, en una mostra fotogràfica de 4 Obres que ja es pot visitar des d'aquest passat dilluns 5 de juny a la Galeria Iturria de Cadaqués, i romandrà oberta al públic fins el proper divendres 30 de juny.

Les imatges seleccionades per Galí són un testimoni visual del patrimoni natural del Paratge de Tudela. Els visitants podran apreciar les roques antigues, entre les quals destaquen els esquistos i les pegmatites, protagonistes distintives d'aquest paisatge, que esdevé un lloc d'una bellesa extraordinària. El proper dissabte, 10 de juny a les 12 del migdia, se celebrarà un vernissage a la Galeria Iturria (Carrer Unió nº14) de Cadaqués, a mode d'inauguració de la mostra fotogràfica.

"Jugo amb la sorpresa per captar el que no es pot veure, però hi és"

Al llarg dels últims anys, l'estil fotogràfic de Francesc Galí ha evolucionat cap a la fotografia experimental des de l'òptica analògica. Galí, , explica la tècnica que ha desenvolupat per a capturar l'espectacularitat del Paratge Tudela: "Sempre m'ha semblat un lloc irreal, màgic. Al llarg dels anys he intentat captar la seva força desbordant, en blanc i negre, color, Polaroid, pinhole... però finalment ho he aconseguit amb una càmera dels anys 70 i amb carrets submergits en diferents substàncies. Així he aconseguit alterar l'emulsió química de la pel·lícula". "Jugo amb l'aleatorietat i la sorpresa per captar el que no es pot veure però hi és", afirma Galí.

La mostra fotogràfica del Paratge de Tudela ofereix als visitants l'oportunitat d'immersió en un espai natural bucòlic capturada pel talent i la sensibilitat de Francesc Galí. Les fotografies estaran exposades al públic a la Galeria Iturria de Cadaqués fins el proper divendres 30 de juny, permetent als espectadors endinsar-se en aquest paisatge únic i descobrir-ne la seva majestuositat. L'obra de Galí mostra com l'aigua i el vent han creat formes singulars al llarg dels anys, que evoquen en diferents animals en la imaginació dels visitants.