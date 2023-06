FISERSA vol contribuir en la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que té com a objectiu conscienciar sobre la preservació del nostre planeta. Des que l’ONU va instaurar aquesta jornada, cada 5 de juny es fan accions diverses arreu del món i aquest any 2023 el lema és: Sense contaminació per plàstics. Un dels motiu dels missatge és la preocupació creixent per aquest problema ja que anualment a nivell mundial es produeixen més de 400 milions de tones de plàstic i es creu que la meitat d’aquest material es concep per a una vida útil d’un sol ús.

Demà dimarts FISERSA tindrà instal·lada a la plaça de la Palmera una carpa informativa, en horari de 9 h a 13 h. L’activitat principal serà la de repartir ampolles de vidre Aigua de Figueres, que eviten el plàstic; també es distribuiran bosses de roba plegable i s’informarà sobre el servei de recollida de voluminosos. El bon ús entre la ciutadania d’aquest servei, la responsabilitat i el civisme són clau per Fer una Ciutat+Neta. En aquest sentit, l’àrea de neteja viària disposa d’un codi QR a través del qual es poden omplir les dades per la recollida dels trastos i agilitar el servei. La crida és la de no deixar voluminosos al carrer sense control, un fet que embruta la ciutat i la seva imatge.