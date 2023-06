L’Escola de Noves oportunitats ja té obert el període d’inscripcions del projecte Enfila’t, dedicat a ajudar joves majors de 16 anys a treure’s el títol d’ESO i donar-los, al mateix temps, una formació professionalitzadora per ajudar-los a entrar al món laboral en camps com l’hostaleria, la carnissseria, la jardineria, la imatge personal, la pintura i decoració o l’artesania. La tercera edició del projecte, que compta amb més demanda que les anteriors després del bon funcionament de les dues primeres, coincidirà amb un nou projecte de l’entitat: Inicia’t. Aquest està destinat a joves, també majors de 16 anys, però que tenen un encaix més complicat en els programes formatius per les seves dificultats amb l’idioma i perquè, en molts casos, no tenen els papers regularitzats.

«Des del moment zero que es va iniciar l’Enfila’t, vam detectar a l’Alt Empordà, però sobretot a la ciutat de Figueres, la necessitat d’una sèrie de joves que també tenen 16 anys, i que tampoc tenen l’ESO, però que no parlen bé ni el català ni el castellà i, en molts casos, no tenen el NIE o es troben en procés de tramitació», explica la directora de l’Escola de Noves Oportunitats, Sandra Gard.

«No hi ha cap recurs per a aquests joves, perquè els cursos i les ajudes que hi ha per a aquests casos estant destinats a joves que tinguin els papers regularitzats», insisteix Gard sobre la necessitat de posar en marxa el projecte Inicia’t. Aquest consistirà a «donar-los una formació en llengua catalana i castellana perquè es puguin desenvolupar en la nostra societat mentre els ajudem a estudiar un ofici que, en aquest cas, serà fleca i pastisseria».

Per endegar el projecte Inicia’t, l’Escola de Noves Oportunitats té la intenció de col·laborar amb l’Escola d’Adults, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal, el Departament d’Educació i els referents dels diferents instituts de la comarca. Les famílies interessades en els dos projectes, tant l’Enfilat com l’Inicia’t, poden posar-se en contacte per contactar una entrevista amb la família a través del WhatsApp 683474396.