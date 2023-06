Gael Rodríguez va anar a votar per primer cop a les darreres eleccions, ho va fer per ell mateix i aviat serà l’alcalde més jove, amb 19 anys. Afronta el repte de fer avançar una població que va néixer vinculada a l’estació de ferrocarril. Reimpulsar-la i recuperar l’activitat econòmica és un dels seus reptes. Ajuda al bar de la família, a la plaça del Mercat, i estudia Dret a distància.

L’alcalde més jove i amb majoria. S’esperava aquest resultat?

Que guanyéssim era una possibilitat, però el que no esperàvem pas és que guanyéssim d’aquesta manera, no ens esperàvem arrassar. Jo pensava que trauríem entre tres i quatre regidors.

Com ho valora, què creu que ha volgut dir la ciutadania?. Ha tingut més pes les seves propostes o el darrer govern?

Jo crec que ha estat una mica tot. Han vist que les nostres propostes eren les millors, les propostes que Portbou necessitava, i després també han vist que els últims quatre anys Portbou ha estat en paràlisi, hi ha hagut un govern que una paraula que el defineix és el govern de la desídia.

De fet, fa mesos que manté reunions per desencallar temes. Com ho ha vist, se sent preparat?.

Si no em sentís preparat, no m’hagués presentat. Sense cap mena de dubte tinc una capacitat de negociació que servirà per desencallar molts reptes que Portbou té des de fa molt temps i no han estat capaços de desencallar. Jo crec que ho tenim molt ben encarat, he parlat amb gent que ens pot ajudar molt. I crec que podrem portar Portbou, d de la decadència al progrés.

Creus que podràs compaginar bé els estudis amb l’alcaldia?

Si perquè precisament em vaig passar de la Universitat de Girona, a la Universitat Oberta de Catalunya per compaginar, poder adaptar els meus estudis a la vida d’alcalde.

Veig que ja es va organitzar comptant entrar al govern. Què el va fer decidir a fer el pas a la política?

Si, jo no és que m’hagi decidit a entrar en política, el que em vaig adonar és que la meva passió és servir. Porto des de ben petit fent de cambrer al bar de la família, i el que m’agrada és el tracte amb la gent, servir, escoltar, i crec que també tinc la capacitat per servir des de l’Ajuntament i treballar pels meus veïns i veïnes.

I parlant de Portbou. Quins són els principals reptes?

Desencallar la casa Walter Benjamin, solucionar els problemes indecents que tenim de neteja i de falta d’ordre, i també impulsar l’estació de Portbou com a motor econòmic.

Alguns temes fa anys que estan sobre la taula.

Està sobre la taula el tema de Walter Benjamin i el poc que hi ha hagut ha estat gràcies al PSC, des de les institucions on governem, però en l’aspecte de la neteja ningú ha fet res en quatre anys, i en reimpulsar l’estació, s’han fet paraules, però no s’ha fet res. Nosaltres al contrari hem fet un grup d’experts pel reimpuls del ferrocarril on hi ha gent superpotent, aprofitar els 125.000 metres quadrats de via que tenim. Que sigui un motor econòmic i no em refereixo als trens de passatgers que també, sinó a tot el que seria la part de mercaderies.

I en política, es veu més enllà del municipi?.

Jo el que vull és que Portbou avanci, he vingut a transformar el meu poble, i un cop si aconsegueixo transformar-lo, ja veurem. Però jo no m’he presentat a les eleccions per arribar no sé on. Vull treballar pels meus veïns i veïnes.