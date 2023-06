L’Agrupació Esportiva Roses està vivint la millor temporada de la seva història. El club de futbol rosinc, fundat el 1921, ha viscut un mes de maig pletòric amb un doblet d’ascensos dels seus dos conjunts amateurs: el primer equip ha pujat a Primera Catalana, una categoria que no trepitjava des de 1995, i el filial, recuperat ara fa dos anys, ha ascendit a Tercera Catalana com a campió de Quarta Catalana. Ambdós equips ho van celebrar el 21 de maig a l’estadi de Mas Oliva, amb passadís d’honor i amb una rua per al poble amb el tren turístic. A més, el club presidit per Sergi López, amb 25 equips de futbol base, ha vist com l’infantil A també es proclamava campió.

Primer equip

L’amateur del Roses acabarà el play-off d’ascens a Primera Catalana demà diumenge (17 h) amb un partit intranscendent a casa davant el Begur. El conjunt que entrena Eric Pérez va caçar una de les tres places d’ascens el 14 de maig passat amb una victòria (1-2) al camp del Torroella de Montgrí a l’antepenúltima jornada. «Des del principi, la meva intenció era pujar l’equip, som una família. Tornem a Primera, on es mereix estar el club», explica l’entrenador.

Després de la reestructuració de categories territorials –i amb l’absència de Regional Preferent–, el Roses tornarà a una Primera Catalana que no trepitjava des de fa 28 anys. Els mateixos que té l’entrenador de l’equip, Eric Pérez, que fa un any va agafar el relleu a la banqueta al seu pare, Ramon Pérez, que ha continuat vinculat al cos tècnic. Les llàgrimes de Ramon Pérez al final del partit al camp torroellenc posaven de manifest l’esforç que hi havia hagut darrere de l’ascens. «El meu pare fa 4-5 anys que treballa amb aquest equip, aquest ascens és més seu que meu», afegeix Eric Pérez, alhora jugador del filial.

I és que fa només dos anys, el Roses jugava a Tercera Catalana i en fa un es va salvar del descens a l’última jornada. La temporada que ve, l’esperen equips com el Manlleu, Mataró, Banyoles, Tossa de Mar, Bosc de Tosca, Can Gibert, Bescanó i Blanes, entre altres.

El filial

El Roses B va culminar el doblet d’ascensos el 20 de maig passat després de proclamar-se campió de Quarta Catalana a l’última jornada amb una golejada (0-6) al camp del Recreativo de Marca, de Vilatenim, Figueres. El conjunt que dirigeix Juan Diego Herrera des de l’estiu passat va dominar la classificació durant gairebé tota la lliga i no la van deixar escapar el darrer dia tot i la insistència de l’Esplais. L’equip ha estat format per una barreja de jugadors veterans i joves –han debutat set juvenils. «El treball ha estat espectacular. Els jugadors són els artífexs de l’ascens; els joves s’han superat. Hi hem cregut fins al final», confessa l’exentrenador del Base Roses, l’Armentera i Vilajuïga.

El curs que ve, el Roses B tindrà dos derbis locals, ja que es veurà les cares amb els primers equips del Base Roses i del Roses City.

Ali Gueye i Nelson són els màxims golejadors de l’equip

Els ascensos del primer equip i del filial de l’AE Roses han tingut dos noms propis. Els màxims golejadors han estat Ali Gueye i Nelson Hinojosa. Al primer equip, el davanter rosinc ha anotat 23 gols, tot acabant com a pitxitxi de Segona Catalana. L’exjugador del Base Roses ha acabat estirant el carro golejador de l’equip –tot i arrossegar molèsties físiques al tram final– després de l’adeu en ple playoff d’ascens d’Alpha Diallo (8) al Sant Pere Pescador, d’una categoria inferior. Al Roses B, Nelson Hinojosa ha marcat 26 gols, tot quedant com a segon màxim realitzador de Quarta Catalana, per darrere de Hossni Jelleun (Esplais), que n’ha anotat 43. Nelson, amb passat al primer equip, al Base Roses, l’Escala i Empuriabrava-Castelló, entre altres, ha estat acompanyat per l’encert de Mouhamed Gueye (15) i de Dídac Descamps (14).

L’infantil A, ple de victòries

Per si el club de Mas Oliva no en tenia prou, l’infantil A, que entrena Jordi Ricart, es va proclamar campió de Segona Divisió el març passat després de portar a terme una temporada immaculada: 26 victòries en 26 partits. L’infantil B rosinc també ha dut a terme una gran temporada, lluitant pel títol de Segona fins al final amb el Palafrugell i acabant com a subcampió.

Sergi López, el president: «És històric i fruit de picar pedra. Som humils i no ens tornarem bojos»

Què li ve al cap amb aquest doble ascens?

És històric, una alegria immensa. És fruit del treball, de picar pedra durant molts anys i de la predisposició del treball d’un grup de persones, de la junta, dels jugadors i del suport dels socis. S’ho mereixen, perquè fer coses amb diners seria molt fàcil.

Va agafar la presidència el 2009 amb el descens del 1r equip a 1a Regional. Com ho recorda?

La situació econòmica era ruïnosa, pràcticament no hi havia futbol base, hi havia poc suport i institucionalment el club estava enfonsat. Vam començar de zero i molta gent ha posat el granet de sorra per anar-lo pujant.

Fa dos anys no tenien filial i el primer equip estava a Tercera Catalana. Qui li ho havia de dir.

Si m’ho haguessin dit, no m’ho hauria cregut. Vaig desfer el filial el 2009 per temes econòmics i el volia recuperar l’any del centenari, per donar sortida als jugadors i allargar-los la vida de futbol base. Creiem amb el planter, som un club formador i humil.

Econòmicament, aquest doble ascens és un maldecap?

Els ascensos comporten que els arbitratges siguin més costosos. El 2009, hi havia jugadors que cobraven molts diners. Ara, els nostres no juguen per diners; estan amb nosaltres perquè s’han format al planter i creuen amb el projecte. Molts jugadors que han aconseguit aquests ascensos els he vist jugar amb el xumet. No ens tornarem bojos. Aquest any no ha estat fàcil, vam patir una inspecció de treball (33.000 €); és un atac a l’esport amateur que posarà en perill moltes entitats.

Aquest és el sostre del club?

Sí, l’objectiu és mantenir les categories dels primers equips i que vagin ascendint els de la base.