El grup Padrosa continua amb la programació d’actes per a la celebració del seu Primer Centenari, el qual s’allargarà fins a finals d’aquest 2023 i que va començar el mes d’abril amb la inauguració de l’exposició ‘Ars logística. De Iuncaria a Figueres’, al Museu de la Tècnica de l’Empordà.

La Festa del Centenari consistirà en una jornada de portes obertes a les instal·lacions de l’empresa a Hostalets de Llers, on es podran gaudir d’activitats organitzades expressament per a l’ocasió i amb entrada gratuïta.

Activitats que, per ordre cronològic, aniran des de l’exhibició de trial a càrrec del campió mundial junior, Arnau Farré; visites a les instal·lacions de l’empresa per conèixer de prop la infraestructura de camions, grues i vehicles de l’empresa, incloent-hi una extensa col·lecció de camions històrics en perfecte estat de conservació; i concerts amb artistes com Beth Rodergas, Joina, Clima, Penélope, Alverd Oliva i Dj Ryna. Tot això, amb food trucks km 0 perquè es pugui gaudir d’una jornada festiva pensada per a tots els públics i que anirà de les 10h del matí a les 2h de la matinada.

“En definitiva, serà una festa en el més ampli sentit de la paraula, que permetrà al públic passar unes quantes hores a l’interior de les nostres instal·lacions, conèixer de primera mà com és un centre logístic, pràcticament viure’l i tocar-lo, complementat tot plegat amb activitats d’oci i lúdiques”, expliquen des del Grup Padrosa.

Més activitats pròpies

En un context més acadèmic i per convidar la ciutat a reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix la logística a Figueres, s’ha previst la realització d’una jornada temàtica el 28 de setembre, a l’auditori de Caputxins. Un dia reservat per a escoltar les opinions d’experts i pensadors.

Al llarg de l’any està programada l’aparició de dos llibres. El primer, sobre el primer centenari de Padrosa explica i documenta els anys d’existència de l’empresa. El segon serà una edició sobre logística que, recollint part dels continguts de l’exposició i les reflexions de la jornada, té l’objectiu de convertir-se en una eina que proposi camps de recerca, doni idees i motivacions, i serveixi d’estímul per entendre millor, estimar i projectar la logística a Figueres com una activitat no només econòmica sinó també cultural, social i, fins i tot, artística.

Col·laboracions

Durant el centenari també s’han programat activitats en col·laboració amb altres entitats. En aquest sentit, i juntament ACDIC - Associació Catalana de Divulgació Científica i Jugamat, s’ha previst un cicle de xerrades divulgatives amb l’objectiu d’aportar una visió plural de la logística des de perspectives diverses i transversals. La primera d’elles es farà el 8 de juny, a les 19 h, serà el punt de partida previ de l’edició d’enguany de Science Needs You”.

Una primera xerrada a càrrec del professor de la UPC, Josep Bordonau -amb un bagatge consolidat i expertesa en recerca en electrònica de potència, així com expert en el camp de l’educació, en concret en la gestió de programes internacionals de mestratge i doctorat- tractarà sobre la “Transició energètica en l’àmbit de la logística”.

Una altra activitat, en col·laboració amb el Cineclub Diòptria serà un cicle de cinema sobre logística que tindrà lloc a La Cate durant els tres primers dimecres de setembre de 2023. Comptarà, entre d’altres, amb la projecció del documental “Velocitat”, d’Ivó Vinuesa, que aborda la transformació i el pas del temps durant les obres de l’AVE a l’Empordà.

Finalment, està previst que pels volts de les festes nadalenques, el Museu del Joguet de Catalunya dediqui un espai expositiu a l’univers d’arrossegalls, camions i grues de joguet que també formen part de l’imaginari al voltant de la logística, en aquest cas, des de la perspectiva infantil i també del col·leccionisme.