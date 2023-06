Els cirerers de Terrades perillen a causa de la sequera i la calor d'aquest hivern, que han malmès les plantacions i, sobretot, els arbres més joves. Com ha avançat Catalunya Ràdio, a la falta d'aigua i la pujada de temperatures, se li suma una segona problemàtica: la presència de la mosca Suzuqui. Aquest insecte fa malbé gairebé el 50% de la producció perquè malmet la cirera al cap de tres dies que la pessigui. Els agricultors de la zona estan preocupats per la situació, però també convençuts que "no afectarà la Fira de la Cirera", que se celebra aquest diumenge a la localitat i és una de les més consolidades de la comarca.

A Terrades, segons trasllada el sector, els arbres de cireres van començar a florir al desembre i després es van congelar, malmetent les plantes i provocant una davallada de la producció. A més, la presència a la zona de la mosca Suzuqui (que s'anomena així perquè fa un brunzit que recorda al de les motos) acaba de fer malbé les plantacions perquè pessiga les cireres. L'agricultora Amanda Pagès, que treballa una finca a Terrades, calcula que l'afectació en les plantacions noves és d'un "25%" i que, en xifres absolutes, s'han fet malbé "al voltant d'un miler d'arbres" a la localitat. Pagès reclama "solucions afectives" per poder fer front a la davallada de producció i insisteix a dir que aquestes no impliquen exportar productes de l'estranger. La destrossa de les plantacions i la baixa producció que se'n deriva també fa que els pagesos ingressin menys diners, tot i que ha augmentat el preu del quilo de cireres. Per això, Pagès demana que se'ls concedeixin "subvencions" per fer-hi front. A més, els agricultors del sector denuncien que el preu de la cirera es "triplica" des que surt del camp i fins que arriba a la botiga.