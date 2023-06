L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses informa que el concurs per al subministrament, disseny i execució de la composició floral i exposició de roses a l’edifici de la SUF inclosa a la programació de la Fira de la Rosa, ha quedat desert en no haver estat presentada per part de l’entitat presentada la documentació requerida.

Davant la impossibilitat d’adjudicar el servei, la mostra floral quedarà per tant anul·lada. La resta de mostres i activitats programades entre el 8 i l’11 de juny a la Fira (espectacles i animacions, mostres florals a la plaça de l’Església i al Mercat Municipal, catifes de flors de Corpus, tastets gastronòmics, còctels i concurs gastronòmic), es mantenen sense alteració