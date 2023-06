L’Ajuntament de Roses ha engegat els tràmits per portar a terme les obres de consolidació de la muralla nord-est del Castrum Visigòtic parcialment ensorrada durant el temporal Glòria de l’any 2000. Els treballs tenen un pressupost de licitació de 69.121 euros.

Per la situació, el Castrum està exposat al vent de tramuntana i a la precipitació mitjana anual és d’uns 700 mm. «Per la morfologia, topografia i materialitat, l’aigua de pluja drena cap al terreny en forma d’escorrenties». Amb les pluges o temporals més intensos «poden provocar col·lapses d’algunes de les estructures de contenció», per l’erosió i sobrecàrrega que hi provoquen. Justament això és el que va passar el gener del 2020 durant el temporal Glòria que va causar l’ensorrament parcial del marge nord-est. Es va produir una esllavissada.

Els treballs consisteixen en consolidar el marge col·lapsat i en conseqüència fer visible la muralla. Es millorarà l’accessibilitat i es condicionarà el camí de ronda existent.

Habitat als segles VII i VIIIdC

El Castrum Visigòtic és un nucli fortificat de població de l’alt medieval. Va estar habitat entre els segles VII i VIIIdC. Actualment hi ha restes arqueològiques d’habitatges, sitges i carrers. Es va construir en un indret estratègic, al cim d’una del Puig Rom dominant el casc antic de Roses, la badia i l’accés al port.

Des d’aquest indret hi ha una panoràmica de 360 graus veient el Mar Mediterrni, la badia de Roses i l’extensció del Parc Natural. A més, a la memòria es posa de manifest que permet establir una connexió directa amb altres elements arqueològics com la Ciutaella i el Castell, o el conjunt de dolmens i menhirs.

L’Ajuntament ha impulsat actuacions importants d’excavació, consolidació i adequació de l’entorn del monument en els darrers anys.