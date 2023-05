Ludis Lleure i Esport va néixer fa cinc anys de la necessitat de construir «un projecte educatiu, innovador, inclusiu i eficient», expliquen els seus dos impulsors Isaac Bardera i Pol Chico. L’empresa ofereix nombrosos serveis en el món del lleure, l’esport i cultura, com les activitats extraescolars, casals d’estiu de lleure i esport, dinamització jove, cau i centre cívic i la gestió de piscines.

Aquest any, coincidint amb la celebració dels cinc anys de la seva fundació, presenten Ludis Events. Ofereixen servei arreu de Catalunya d’inflables terrestres i aquàtics, amb un ampli catàleg on cada cop tenen més empreses col·laboradores del sector.

Ludis aposta la màxima qualitat en els seus casals. Segons expliquen, «no creiem amb ells com a un servei per tenir els infants entretinguts mentre les famílies no se’n poden fer càrrec, sinó que creiem amb ells com una eina molt important, per donar els infants una educació a través del lleure i l’esport. Aquesta educació aporta uns valors socials que aprenguem a compartir, a viure noves experiències i fer noves amistats, a més a més han de generar uns hàbits saludables i d’higiene». Ludis té una àmplia oferta de casals per aquest estiu arreu de la comarca, amb activitats a Bàscara, Figueres, Fortià, Pau - Palau-saverdera, Viladamat i Vila-sacra, entre d’altres. Trobareu més informació i podeu fer les inscripcions des de la seva pàgina www.ludislleureiesport.com.