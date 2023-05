L’empresa plurimunicipal de serveis, FISERSA, ha finalitzat la instal·lació de precintes als comptadors d’aigua dels abonats de Vilafant. Aquesta actuació forma part d’una campanya per evitar les infraccions per frau i, a la vegada, mantenir al màxim l’estalvi d’aigua i energia. Una mesura que té més sentit que mai en el context d’excepcionalitat per sequera en què ens trobem.

Figueres de Serveis SA recorda que qualsevol manipulació; trencament dels precintes; alteració del sistema de comptage o consum d’aigua sense comptador es considerarà una infracció greu, que serà sancionada segons determina el Reglament Municipal del Servei d’Abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Vilafant. La campanya inclou controls periòdics i de vigilància de les instal·lacions per detectar possibles accions fraudulentes i, en cas d’irregularitats, s’obriran expedients per sancionar els infractors. Aquests procediments poden derivar en la via penal en determinats volums d’aigua defraudada. FISERSA actua en la seva condició de mitjà propi i de servei tècnic de l’abastament d’aigua potable i clavegueram de l’Ajuntament de Vilafant. La voluntat de l’empresa plurimunicipal és la d’oferir la millor qualitat del servei en aquest municipi. Per això, es fa un prec perquè tot el veïnat actuï de manera cívica i solidària sense perjudicar el benestar de la ciutadania que actua de manera correcta i està al dia en el pagament dels rebuts. En cas de necessitat de desmuntar els precintes per solucionar alguna incidència dels comptadors, cal contactar amb FISERSA trucant al telèfon 972 51 04 12 o bé al servei de 24 hores 900 264 624.