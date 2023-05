La cultura ha estat l’eix sobre el qual ha gravitat la sisena edició de la Setmana Internacional dels Mercats de les comarques gironines, en el marc de la campanya internacional «Love Your Local Market» («Estimo el meu mercat»). Totes les activitats s’han desenvolupat arreu de la demarcació durant la segona quinzena de maig.

La campanya l’han organitzat els mercats de Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, els nou integrants de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG), amb el suport de la Diputació de Girona, que s’ha encarregat de la coordinació.

Sota el lema «La cultura és al mercat», s’han programat vint-i-quatre propostes relacionades amb la música, la dansa, l’art i la literatura, en format reduït i per a tots els públics. L’objectiu era dinamitzar aquests equipaments durant les dues setmanes de la campanya i promoure’ls com a espais on s’hi entrellacin la cultura i la gastronomia, amb la venda de productes alimentaris de qualitat i proximitat.

En total, més de 700 persones de totes les edats han assistit o participat en les diferents activitats organitzades arreu del territori i que han consistit en espectacles musicals o de dansa, exposicions com la dels cent anys de mercats a Palamós o d’imatges antigues del mercat de Sant Feliu de Guíxols i el seu entorn, activitats d’arts plàstiques o activitats de lectura de contes, entre d’altres.

La Setmana Internacional dels Mercats també ha premiat la fidelització dels seus clients. En aquest sentit, s’han regalat 4.600 bosses, la majoria de les quals s’han repartit al mercat del Lleó de Girona (4.000). A Palafrugell, s’han entregat un centenar de cistells personalitzats amb la marca del mercat. Finalment, també s’han repartit 500 bosses de roba de la Diputació de Girona amb la inscripció «La teva terra, al teu mercat».

La Setmana Internacional dels Mercats

La campanya internacional va néixer el 2011 al Regne Unit. L’esdeveniment ha anat creixent progressivament fins a comptar en l’actualitat amb més de 4.000 mercats de 19 països diferents d’arreu del món.

Els mercats de la XMSG i la Diputació de Girona s’hi van afegir l’any 2018, amb la voluntat de reivindicar els mercats com a àgora dels pobles i ciutats, i convertir aquest espai en un punt de trobada i de relació per a la ciutadania, i d’aprenentatge en matèria de productes frescos, de proximitat i de temporada.