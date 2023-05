Roses ha posat a licitació per 263.900 euros el servei per a retirada dels morts i instal·lació de boies ecològiques a les cales del Parc Natural de Cap de Creus. La iniciativa ha rebut fons europeus del Next Generation. El projecte s’espera que comenci a l’octubre i té una durada de sis mesos. Els treballs requereix de personal especialitzat amb submarinistes per realitzar treballs submarins de fins a 30 metres. Se’n retiraran i col·locaran 111 a Jóncols, Pelosa, Calitjàs i Montjoi.

L’Ajuntament de Roses ha licitat aquest mes el servei i subministrament per a la instal·lació dels ancoratges per als camps de boies de fondeig d’embarcacions de lleure situats dins el terme de Roses i dins el Parc Natural. L’objectiu és substituir els ancoratges convencionals, els morts de formigó existents que impacten directament a la praderia de fanerògames marines. És un hàbitat protegit i que és prioritari conservar. Se substitueixen per altres de baix impacte ambiental, així com l’enretirada de morts que no tenen utilitat actualment. També es retiraran altres residus existents situats sobre praderia de fanerògames marines en l’àmbit dels camps de boies de fondeig d’embarcacions de Roses que l’ajuntament té autoritzats per a restaurar els fons marins i assegurar un servei més respectuós i favorable a la conservació ambiental dels fons marins, s’informa en la memòria del projecte. El projecte per a la impantació d’ancoratges ecològics per a embarcacions turístiques en l’àmbit marí es va presentar a la convocatòria del 2021 per a Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions. Controlar una alga exòtica L’àmbit són les cales dins el parc, principalment Jóncols, Pelosa, Calitjàs i Montjoi. També es faran tasques per evitar la propagació de l’alga exòtica Caulerpa cylindracea. S’enretiraran 33 morts de formigó a Jóncols, 37 a la Pelosa, 17 a Calitjàs i 24 a Montjoi. A les mateixes cales s’han de retirar residus, tres a Jóncols, set a Pelosa, tres a Calitjàs i set a Montjoi. Una vegada retirats se’n col·locaran 81 que es repartiran a Jóncols (37), Pelosa (26) i Calitjàs (18). La distribució actual del camp de boies està inclosa dins el Pla d’Usos de Temporada del Domini Públic Marítimo-terrestre dels anys 2022 al 2026. El servei de gestió de fondejos el porta a terme Port de Roses S.A (des de Canyelles a Jòncols). Un informe ambiental, Conservació dels boscos submarins del litoral català realitzat per la consultoria ambiental Submon valorava la reubicació o extracció de morts convencionals. Es van recórrer cadascun dels camps de boies i es van revisar una a una totes les boies. Això va servir per tenir localitzats cada un dels eleements.