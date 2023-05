L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Alt Empordà fa una crida a noves famílies perquè se sumin al projecte «Vacances en Pau» per acollir aquest estiu un infant sahrauí. Hi ha temps fins al 15 de juny. En el cas de l’Alt Empordà, cinc famílies de Figueres, Vilamalla, Vila-sacra, Agullana i Peralada van participar en el projecte l’any passat, una xifra que ha anat a la baixa des de la pandèmia. Infants de 8 i 9 anys passaran els dos mesos de l’estiu gaudint de diferents activitats gràcies a l’acolliment familiar.

L’espai de La Cate de Figueres va acollir, el 22 de maig passat, una xerrada informativa per presentar el projecte a més famílies. «Van assistir les que ja van participar l’any passat, però esperem que més gent s’hi apunti» remarca el coordinador del projecte, a la comarca, Albert Carbó. «L’objectiu d’aquest programa continua sent treure els nens i nenes dels campaments, on les condicions de vida són difícils i dures. És un projecte d’àmbit estatal que vol ajudar a donar visibilitat a la situació del poble sahrauí. També vol donar oportunitat als infants d’anar al metge i fer revisions amb el dentista i l’oftalmòleg, ja que les condicions sanitàries als camps són molt precàries i que les famílies d’aquí facin vincle amb les famílies d’allà. Com més persones s’apuntin al projecte, més nens i nenes podran sortir del campament, hi haurà més conscienciació de la població i podrem fer més pressió als governs».

Després de l’aturada del projecte per la pandèmia, molta gent ha desconnectat del món sahrauí, destaca Carbó. La situació d’inflació que vivim i les repercussions de la guerra d’Ucraïna han afectat negativament a l’economia de les famílies i en general a tot Catalunya costa trobar participants. En total, 220 famílies van ser les que l’any passat van acollir un infant sahrauí a casa seva el 2022 i d’aquestes 40 ho van fer a la província de Girona i 5 a l’Alt Empordà.

«És un projecte molt enriquidor que obre la ment a noves cultures i persones d’una realitat molt diferent i et dona a tu la possibilitat d’aprendre a valorar el que tens» conclou Carbó. Els interessats poden apuntar-se al projecte a través del correu acapsae@gmail.com o el WhatsApp 666 970 355.