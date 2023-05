Avui dimarts ha començat el primer taller "Edició de vídeo per a les xarxes socials" organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament en el marc del projecte Regeneration Tourism Roses per a la transformació de la destinació turística de Roses. Hi participen 13 persones relacionades amb empreses del sector turístic de la població i tindrà una durada de 7 sessions (20 hores lectives).

El contingut del taller ofereix formació entorn a les principals tendències en vídeo de les xarxes socials i les possibilitats que permeten les diferents plataformes, algunes eines i aplicacions per crear vídeos, la importància del seguiment i anàlisi de les estadístiques i com promoure continguts d’interès. Les sessions es realitzen en format online per facilitar l’assistència dels participants i estan impartides per l'empresa ICTET Institute - Ictet Institute, Institut de la Creativitat, Tecnologia i Ètica, que compta amb professorat amb una àmplia expertesa en el sector turístic. Aquest és el primer taller del Pla de Formació impulsat per Promoció Turística que es desenvoluparà fins a la primavera de 2025 i que englobarà diferents activitats dirigides a la formació de les empreses rosinques en transició digital i turisme sostenible per a la transformació de la destinació com a destinació de turisme sostenible.