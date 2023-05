L’Ajuntament de Llançà ha tirat endavant una de les obres més reivindicades pels veïns del municipi: la il·luminació de la carretera que porta de Llançà al Port de la Selva, per reduir el grau de perillositat pels vianants en aquest tram. L’alcaldessa Núria Escarpanter assenyala que «aquesta millora era una petició dels veïns des de feia molt temps. El grau de perillositat en aquest tram pels vianants era massa alt, ja que la carretera de Llançà al Port de la Selva és molt transitada, sobretot pels veïns i a l’estiu, per anar de la zona de la Farella fins a la capella del Port». Escarpanter explica que «es tracta d’una carretera on hi ha molt poca vorera i la gent puja a la carretera per fer aquest tram a peu, amb la problemàtica que no hi havia llum, és un tram totalment fosc». A l’inici del mandat, l’alcaldessa va rebre la queixa dels veïns, ja que és una obra que no s’havia fet durant molts anys, malgrat les constants reivindicacions. «Llavors es va reservar una partida de 20.000 euros a l’àrea d’inversions que permetés dotar d’il·luminació aquest tram».

Les obres que s’estan duent des de fa uns dies, consisteixen en la col·locació de vuit fanals i la voluntat ara és ampliar la vorera. «Aquesta última part serà més complicada, perquè pugem damunt de terrenys privats i caldrà tractar amb els propietaris una forma viable de fer-ho».