L’empresa concessionària AGBAR està realitzant aquesta setmana tasques de neteja de les conduccions d’aigües residuals que arriben al col·lector del passeig Marítim de Roses. L’objectiu és extreure’n sorres acumulades i altres materials impropis com poden ser les tovalloletes higièniques, per evitar l’obstrucció de les canonades i embussos en la xarxa de sanejament. Aquests treballs se sumen als iniciats la setmana passada pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona a les estacions de bombament EBAR, per millorar-ne el funcionament i minimitzar les males olors.

AGBAR ha desplaçat fins a Roses aquesta setmana el camió més potent amb què compta la companyia per tal de dur a terme aquest servei de neteja, que durarà fins a dijous de la setmana que ve. Es tracta d’un vehicle de grans dimensions amb suspensió pneumàtica que mostra la tara del camió en iniciar i en finalitzar els treballs, de manera que permet quantificar d’una manera exacta els volums de materials recollits. Durant aquesta setmana, cada jornada de treball del camió ha donat com a resultat l’extracció de 10 tones diàries de sorres i materials diversos. Amb aquesta neteja s’aconsegueix recuperar la secció útil del col·lector interceptor d’aigües residuals que es troba al passeig Marítim, a l’alçada de la rotonda de l’Oficina de Turisme de la població. Un cop finalitzada la neteja de l’ovoide de l’avinguda de Rhode, AGBAR prosseguirà la propera setmana amb les tasques de neteja, en aquest cas de les conduccions que transcorren fins a la rotonda de les escoles, en direcció a la Depuradora. En finalitzar els treballs s’haurà actuat en un recorregut total de 2 km de canonades.