"No es pot estar embarassat i no embarassat al mateix temps". Així, de sobte, acabant amb l'absència d'atacs amb què havia començat el debat, Jordi Masquef (Junts) va retreure a Xavier Colomer (CUP) que "facin veure que no estaven al govern i que el seu regidor no va votar a favor del POUM que comportava el trasllat de l'estació". El tren, tema bandera dels cupaires en aquesta campanya, és el punt de divergència més cridaner entre els actuals socis del govern municipal de Figueres i Masquef, que se sap favorit per les enquestes, va intentar burxar en aquesta ferida en un debat que va omplir l'auditori de Caputxins d'un públic, format majoritàriament pels convençuts de cada partit, que van sentir poques propostes noves i van veure com els dos blocs sortits de la investidura d'Agnès Lladó de fa quatre anys continuen, amb matisos, bastant ben solidificats. Organitzar pel Setmanari de l'Alt Empordà, i moderat per Ivan Álvarez, el debat va reunir sis candidats a les eleccions municipals a Figueres d'aquest diumenge: Jordi Masquef (Junts), Agnès Lladó (ERC), Pere Casellas (PSC), Héctor Amelló (Ciutadans ), Xavier Colomer (CUP) i Carles Arbolí (Figueres Futur).

Els resultats i l'aritmètica possibilitaran, a partir de diumenge al vespre, els possibles pactes per decidir el govern de Figueres. Però, d'entrada, almenys en l'àmbit personal, si hi ha una entesa complicada, aquesta és entre Jordi Masquef i Agnès Lladó. L'actual alcaldessa va treure el caràcter per, ja en el tercer bloc del debat, etzibar-li a Masquef que "no tens vergonya" o "com t'atreveixis a venir aquí a donar lliçons" en una discussió sobre qui ha fet menys (és a dir tots) perquè, en aquestes alçades de la pel·lícula, Figueres encara no tingui ben resolt el contracte de recollida de deixalles. I per aquí, amb poques novetats, va anar al guió del vespre. En un debat mancat de referències al procés independentista o a Catalunya habituals en les campanyes electorals de fa quatre anys, amb l'única excepció d'un al·legat de Colomer en favor de la llengua catalana, Lladó, Casellas i, centrant-se en les polítiques d'habitatge, Colomer van fer defensar la feina feta durant el mandat. Mentre que Masquef, Arbolí (intentant posar les llums llargues i parlant de la Figueres d'aquí a 30 anys) i Amelló (centrant-se, com sempre, en els barris i en la seguretat en una ciudad que huele a marihuana i donde hay gente trapicheando en las esquinas) van ser molt amb la gestió del govern quadripartit.

Colomer, Lladó i Casellas van exhibir bona sintonia, per bé que el cupaire, la cara més nova en un debat amb polítics amb molta "mili" en la política municipal figuerenca, va intentar marcar perfil propi amb el tema ferroviari i, sobretot, amb l'educació. Casellas que, pel que pugui ser, va confrontar-se més obertament amb Arbolí que amb Masquef, va exhibir un munt de dades sobre nous fanals, carrers asfaltats, incorporacions a la guàrdia urbana i disminució de delictes. El candidat socialista, com tambeva fer Lladó amb els Next Generation, va posar sobre la taula la seva capacitat de dialogar amb Madrid per aconseguir inversions de l'estat. Amb Casellas i Lladó parlant dels milions que arriben de Madrid i Europa, a Masquef li va sortir malament un comentari sobre com "escombro cap a casa parlant de Dalí" quan viatja per Europa com a vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona. Colomer i Arbolí no es van estar de sucar pa amb "l'escombrant cap a casa" mentre que, un cop més, Casellas va evitar fer-ne sang.

Els 60 vots del 2019

Diputació a banda, Masquef va sortir poc del seu guió de les tres mirades parlant del curt termini - aquí incidint amb la seguretat-, el mitjà i el llarg termini per acabar recordant, com resum de tot plegat, que fa quatre anys "van faltar 60 vots perquè el quadripartit pogués sumar en un pacte legal, però poc ètic; diumenge necessitem tots els vots".