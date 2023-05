La Guàrdia Civil ha denunciat dos cellers de Roses per vendre alcohol a granel sense precintes.

El cos policial a més ha constatat que els dos establiments duien a terme aquesta pràctica des del 2019 i que haurien posat a la venda 6.870 litres d'alcohol en botes.

Els agents van trobar als dos establiments diferents botes que contenien diversos tipus de licors, com ara ratafia, whisky, Grand Marnier, entre altres, que eren comercialitzats a granel però que els mancaven els precintes reglamentaris que en garanteixen la procedència i l'autenticitat.

Agents del destacament fiscal i de fronteres de la Guàrdia Civil de Girona va portar a terme el dia 11 de maig dues inspeccions en botigues dedicades a la venda d'alcohol de Roses, una d'elles a Santa Margarida. L'objectiu de la inspecció era combatre el frau a la reglamentació vigent sobre Impostos Especials de Fabricació i Normativa Tributària en els productes derivats de l'alcohol, marques fiscals o precintes.

Els agents van constatar també que aquests dos establiments desenvolupaven aquesta activitat des de l'any 2019 i que el total de l'alcohol posat a la venda al públic en aquest període ascendiria a 6.870 litres.

Arran dels fets, els agents van instruir dues actes per infracció a la Llei d'Impostos Especials perquè els licors no comptaven amb els precintes reglamentaris, així com dues actes més per vulneració del Reial decret 164/2014 i del Reglament de la Comunitat Europea, que prohibeix expressament la comercialització d'aquests productes sense el degut envàs i etiquetatge.

Aquestes dues actes van ser trameses als serveis territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya. La Guàrdia Civil recorda que totes les begudes derivades (licors) subjectes a l'impost especial sobre l'alcohol deuen disposar dels precintes reglamentaris.