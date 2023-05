Des de Defensem el Tren de l’Empordà celebrem que l’exalcalde Joan Armangué faci seva una de les reivindicacions històriques de la nostra plataforma. Efectivament, fa 15 anys que presentem propostes per preservar i potenciar la línia de Portbou. Us convidem a llegir el document El Futur ve en Tren, on hi ha una dotzena llarga (defensemeltrendelemporda.org).

La gent de Vilajuïga i el seu ajuntament, s’han més que guanyat qualsevol millora que es faci a la seva estació. Una estació allunyada del poble i amb greus problemes de seguretat. On no queda cap edifici i que, l’any 2019, va ser inclosa, per ADIF en el llistat de 580 estacions considerades «no estratègiques», com moltes altres de la línia (Camallera, Colera, Sant Miquel de Fluvià, etc.).

Que ADIF inverteixi a Vilajuïga 3 milions d’euros o que destini una quantitat important a millorar les catenàries de la línia, és, sens dubte, una bona notícia, però no garanteix res, perquè, sovint, a ADIF la mà esquerra no sap el que fa la mà dreta.

L’any 2007, Mercè Sala, expresidenta socialista de RENFE, va dir a Girona que si es traslladava l’estació de Figueres, no veia gaire futur a la línia de Portbou i que no sabia què podia arribar a passar amb aquesta infraestructura.

Nosaltres no som tan pessimistes, el trasllat de l’estació de Figueres no posa en perill la línia de Portbou; el que posa en perill és el servei de viatgers entre Figueres, Portbou i el Rosselló. Efectivament, si, com estava previst, es treuen les vies del centre i es venen els terrenys per fer caixa i, després, com a resultat d’una crisi econòmica o d’un canvi de govern, per exemple, no es construeix la caríssima variant ferroviària del nord de Figueres, aquest servei es perdrà. N’hi haurà prou amb allargar la variant, molt més barata i que ja arriba al polígon de Vilamalla, per garantir la circulació de mercaderies per la línia de Portbou. La Generalitat de Catalunya té reservats els terrenys per fer-ho des del 2010.

La intermodalitat ja està garantida a les actuals estacions de trens i de busos i el pas de l’AVE al tren convencional també ho està a l’estació de Girona.

El soterrament en trinxera, en el cas del tram interior de Figueres, permet eliminar els passos a nivell, és molt més barat i ràpid de fer i no té impacte sobre el territori. Traslladar l’estació perjudica el comerç i el turisme, complica la mobilitat i fa augmentar les emissions. No és el que toca quan vivim una emergència climàtica i quan estem entrant en la crisi energètica.