Una desena d'ajuntaments de l'Alt Empordà han aprovat una moció per impulsar la creació del parc natural de l'Albera, una zona sobre la qual plana el parc eòlic Galatea. La proposta, que promou la Plataforma per l'Impuls del Parc Natural de l'Albera (LA PIPA) es va presentar a finals de febrer a 16 ajuntaments de la zona per tal que els grups municipals ho portessin al ple i es posicionessin. A hores d'ara, hi han donat suport els de Capmany, Vilajuïga, Garriguella, Espolla, Cantallops, Agullana, Vilamaniscle, Rabós, Mollet de Peralada i Colera. Masarac hi ha votat en contra i queden pendents els ajuntaments de la Jonquera (que està previst que ho abordi properament), Sant Climent Sescebes, Llançà, Portbou i Biure.

El document remarca la importància d'aquesta zona com un "espai natural de primer ordre a Catalunya". La moció recorda que el seu patrimoni natural conté "elements geològics, limnològics, biològics, florístics i faunístics de gran vàlua com els afloraments granítics, el geòtop de puig d'Esquers, les 241 depressions geològiques identificades amb una superfície total de 190 hectàrees, els estanys temporanis mediterranis i una diversitat excepcional d'ecosistemes". Pel que fa al patrimoni cultural, destaquen un gran nombre d'elements arqueològics com monuments megalítics, parròquies, ermites i el monestir benedictí de Sant Quirze de Colera, a més de fortificacions com el castell de Requesens. La moció incideix també en què l'Albera compta amb diverses figures de protecció. Entre elles, l'Espai d'Interès Natural (EIN) de l’Albera, el Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) del Massís de l'Albera amb 3 Reserves Naturals Parcials (RNP), l'EIN Basses de l'Albera i gran part de l'EIN Riu Llobregat d’Empordà-Riera de Torrelles. La creació del parc natural és una llarga reivindicació que es remunta al 1977. L'any 1984 es va consolidar amb la constitució de la Coordinadora per a la defensa de l'Albera (integrada per diverses entitats culturals i ambientals de la comarca i de la Catalunya Nord). Per tot plegat, l'acord insta a iniciar "el més aviat possible" i establint un calendari "coherent", l'elaboració de la proposta "impulsant al mateix temps un procés d'informació i participació al territori". També s'insta a sol·licitar al Govern la "priorització" d'aquesta reivindicació en les seves polítiques i línies de treball i als grups parlamentaris que presentin una proposta de resolució al Parlament en aquest sentit.