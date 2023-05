El futur del tren de l’Empordà passa per l’estació de Roses-Vilajuïga

L’actual dècada del segle XXI per Figueres i l’Alt Empordà serà recordada com la de les grans inversions en les infraestructures, sobretot, les ferroviàries; que ens obren per Figueres i l’àrea urbana unes oportunitats per a la transformació urbanística, social, econòmica i de mobilitat, amb uns efectes induïts pel conjunt de la comarca. Fonamentalment, depèn de nosaltres mateixos que siguem capaços de guanyar aquestes oportunitats que es tradueixin, en definitiva, en més benestar pel conjunt de la població.

L’estació intermodal Figueres-Vilafant (tren convencional i alta velocitat més l’estació de busos) tindrà uns efectes positius per la població empordanesa que arribi en tren per acostar els grans equipaments comarcals, com l’Hospital, el Centre sociosanitari Bernat Jaume, la Residència Els Arcs, els Jutjats i la Comissaria de Mossos d’Esquadra, molt més a prop que ara. I la nova accessibilitat viària, sortida Figueres Centre de l’AP7 i perllongació de la C-31 des del Pont del Príncep, tindrà uns efectes importants de descongestió del trànsit pel centre de la ciutat i serà una contribució positiva a la seva pacificació, perquè la mobilitat viària comarcal no tindrà necessitat de circular per l’interior del nucli urbà figuerenc en la seva accessibilitat a la nova estació.

Per altra banda, la nova estació intermodal Figueres-Vilafant connectarà totes les estacions empordaneses (Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Vilamalla, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou) amb l’alta velocitat; una connectivitat que facilita els transbords dels viatgers d’alta velocitat amb qualsevulla de les estacions empordaneses. També, totes les poblacions empordaneses estaran connectades directament amb l’alta velocitat, ara només ho estan amb el convencional, a través de la xarxa de transport públic. És evident la millora que implica per al conjunt de la població empordanesa la concentració de tots els serveis de mobilitat en una sola estació.

La nova estació intermodal Figueres-Vilafant es convertirà en un hub de comunicacions de dimensió supracomarcal i la seva interrelació amb les altres estacions empordaneses per la seva millora, tant de la funcionalitat com de la prestació del servei, és una necessitat evident. En aquest sentit, la inversió anunciada l’any passat per ADIF d’un milió i mig d’euros perquè els trens de mitjana distància puguin aturar-se a Camallera i amb la previsió que les obres d’adaptació de l’estació estiguin acabades a finals de 2024, va en la bona direcció per millorar el servei amb un abast subcomarcal que abasta d’una forma directa l’Escala i els municipis del Baix Fluvià.

Actualment, ADIF destina 30 milions d’euros per ampliar la capacitat de la línia fèrria Figueres–Portbou, fet que demostra que aquesta línia –en lloc de desaparèixer, com algunes veus apunten– es troba en una fase de modernització tant pels serveis de mercaderies com de viatgers. En aquest sentit, una nova inversió anunciada per ADIF de 3 milions d’euros en la millora de l’accessibilitat, allargament de l’andana i càmeres de videovigilància a l’estació de Vilajuïga, comportarà la construcció d’un pas elevat i dos ascensors, a banda i banda de les andanes, i allargada de l’andana fins als 210 metres per a poder garantir la parada de nous trens; una inversió, prevista que estigui enllestida a finals de 2024, que tindrà uns efectes positius en la funcionalitat de l’estació i dels seus serveis.

En aquest sentit, l’estació de Vilajuïga per la seva situació geogràfica té un abast subcomarcal molt important, fet que justifica que els trens de mitjana distància també hi tinguin aturada. De fet, l’estació de Vilajuïga s’hauria de convertir en la que presti servei a la població de Roses, municipi a 12 quilòmetres de distància d’aquesta estació i a 20 de l’actual estació de Figueres. D’aquí que, en un horitzó de futur, l’estació podria passar a denominar-se Roses-Vilajuïga, prestant servei a una àrea amb una població resident superior als 27.000 habitants i amb una població d’estiu superior als 250.000 habitants, que enllaça, per una banda, els pobles de la serra de Verdera (Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera) fins a Roses i Cadaqués i, per l’altra, amb els pobles de l’Albera. L’estació Roses-Vilajuïga, modernitzada i amb prestació de servei d’atenció personal, es convertiria en la segona de l’Alt Empordà quant al potencial del nombre de viatgers i, també, en una de les més importants de les comarques gironines.

Tot i que els ciutadans comptem amb l’alternativa de l’alta velocitat per viatjar entre Figueres i Perpinyà, actualment pocs són els serveis operatius –dos per sentit–, en relació amb els cinc per sentit d’abans de la Covid, però amb unes expectatives de futur positives. Per una banda, es preveu que aquest estiu els AVE circularan amb destí Lió i Marsella, una vegada obtinguda l’acreditació francesa per part de l’operadora RENFE.

Per l’altra, les previsions de la Comissió Europea per millorar la connectivitat ferroviària d’àmbit euroregional és la posada en funcionament, abans de l’any 2029, dels serveis Barcelona-Figueres-Montpeller i Barcelona-Figueres-Tolosa, que seran operats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Un altre objectiu prioritari de la Comissió Europea és el projecte de tren nocturn «European Sleeper» que connectarà les ciutats de Barcelona i d’Amsterdam amb parada a Figueres-Vilafant. Malgrat això, la inexistència d’un tren transfronterer àgil, modern i competitiu, que circuli per la via convencional condemna la gent dels pobles, a banda i banda de l’Albera, malgrat comptar amb una estació propera, a utilitzar el vehicle privat quan volen anar més enllà de Portbou o Cervera de la Marenda.