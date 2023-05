Entre Figueres i Portbou, només Peralada ha abaixat els braços, aquests darrers anys, en la lluita per mantenir i potenciar l’estació de tren. Els combois fa temps que no s’aturen a la cruïlla de la carretera de Vilanova de la Muga i el vell edifici de l’estació va ser enderrocat per Adif.

L’impuls, per part de l’estat espanyol, de l’estació intermodal de Figueres-Vilafant ha potenciat les activitats reivindicatives del col·lectiu Defensem el tren de l’Empordà, que vol evitar qualsevol pèrdua del transport públic ferroviari en aquesta línia i mantenir l’actual estació convencional de Figueres en el seu espai actual, però amb les vies soterrades.

La importància de Vilajuïga com a espai estratègic per al transport públic ferroviari ha estat posat damunt la taula pels alcaldes de la zona des de fa temps. Les darreres notícies sobre la important inversió que Adif farà a la seva estació «no és fruit de cap casualitat, fa molt temps que treballem per aconseguir-ho i per fer que sigui útil per a tots els pobles del voltant», diu l’alcalde Xavier Llorente, un ferm defensor del transport públic.

En ser Roses la població més gran d’aquesta àrea, l’alcalde Joan Plana no amaga que toca al seu municipi «liderar un projecte col·lectiu de reivindicacions d’aquesta estació sense que això ens situï per sobre de cap altre poble, perquè tots som rellevants i tots ho necessitem». Des del seu punt de vista, «toca respectar el debat que hi ha obert a Figueres sobre les seves estacions, però estiguin on estiguin, el més important és garantir l’accessibilitat a tots els usuaris de la comarca a Figueres i, en aquest sentit, potenciar la línia de Portbou és clau, amb Vilajuïga com a punt estratègic».