Aquest matí hi ha hagut un altre accident d'aviació a part del del F-18 de Saragossa, una Beech A60 Duke amb matrícula americana s'ha sortit de la pista quan aterrava a Empuriabrava procedent d'Eslovènia. Per sort no hi ha hagut ferits #transitaeri #transitaericatalunya pic.twitter.com/bq8abtGhdA